MLB》海盜初先發投不滿5局 亞契仍獲球迷鼓掌致意（影音）

〔體育中心／綜合報導〕本週剛被交易到海盜，前光芒王牌亞契（Chris Archer）轉隊首戰，就在新東家主場登板先發，雖然投不滿5局就被換下場，最終無關勝敗，但全場海盜球迷在亞契退場時仍起立鼓掌，歡迎這位年輕強投加盟。

亞契今天賽前到牛棚準備，不僅與場邊球迷擊掌，還脫下球帽向觀眾席致意，然而登板後迅速遭遇震撼教育，被紅雀開路先鋒卡本特（Matt Carpenter）擊出首局首打席全壘打，1出局後投出觸身保送，但接著連拿2出局沒再失分。

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1局下海盜打線迅速支援，單局2支長打、1支犧牲打反以3：1超前。2局上亞契開局保送，接著連挨2安失掉1分，亞契故意保送卡本特後，連飆2次三振化解危機。3局下海盜打線再度發威，連續安打將領先拉開到6：2。

亞契賽前與球迷擊掌。（法新社）

5局上亞契遭遇亂流，再度投出開局後，隊友發生傳球失誤讓打者上壘，亞契接著連挨3支一壘安打，被紅雀追成4：6，亞契留下1出局一二壘有人危機，被換下場休息，退場時全場觀眾起立鼓掌，對於新同學亞契相當友善。

紅雀該局猛打1輪追成5：6，8局上串連攻勢追平比數，8局下海盜佛雷瑟（Adam Frazier）建功，打穿內野防線形成送回超前分，海盜以7：6超前，領先至比賽結束，此役海盜前兩棒佛雷瑟和馬堤（Starling Marte），都演出猛打賞。

亞契加盟海盜首先發僅投4.2局，用95球共57球好球，被打7安含1轟，丟掉5分有4分責失，送出6次三振，但也有4次保送，海盜動用5位牛棚分擔局數，亞契最終無關勝敗。

亞契本周被交易到海盜，首場先發就在主場登板。（法新社）

亞契加盟海盜首先發，投不滿5局退場。（美聯社）