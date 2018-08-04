MLB》4屆明星金斯勒跑壘受傷 林子偉卻傳身體不適

4屆明星二壘手金斯勒跑壘受傷。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕「基襪大戰」四連戰第二場，剛交易來的4屆明星二壘手金斯勒（Ian Kinsler）首局就因跑壘導致左大腿拉傷退場，台灣好手林子偉看似有望再回大聯盟。但紅襪隨隊記者指出，林子偉因肋骨痠痛，可能會拉上老將菲力普斯（Brandon Phillips）。

由於當家二壘手佩卓亞（Dustin Pedroia）左膝發炎，本季恐無法回歸，紅襪透過交易換來金斯勒，希望能填補二壘位置。未料今天對洋基之戰，金斯勒首局就因跑壘受傷提前退場。

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紅襪當時換一壘手莫爾蘭（Mitch Moreland）上場，原本守一壘的皮爾斯（Steve Pearce）去守右外野，原本的右外野貝茲（Mookie Betts）緊急代班守二壘，這是他自2014年後再度守一壘。

金斯勒因左大腿拉傷，《MassLive》記者史密斯（Christopher Smith）指出，金斯勒若被放進傷兵名單，林子偉有肋骨痠痛，因此菲力普斯是一個選項，來頂替金斯勒。

林子偉日前回到3A後，前天單場2安2打點，連續15場敲安，還跑出本季第4次盜壘成功，打擊率為0.317。今天紅襪3A的比賽，林子偉沒有先發上場。

林子偉傳出身體不適。（資料照，美聯社）