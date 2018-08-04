MLB》費城人捉拿馬林魚 暫居國聯東區龍頭

維拉斯奎茲今天繳出6.1局無失分好投。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕費城人今天在主場迎戰馬林魚，靠著先發投手維拉斯奎茲（Vince Velasquez）及牛棚的強力壓制，費城人整場比賽都保持領先狀態，加上8局下馬林魚一個守備失誤再度開啟了費城人的攻勢，單局奪下3分擴大領先，終場費城人就以5：1收下了勝利。

維拉斯奎茲此役主投6.1局無失分，只被揮出2支安打、1次保送，並送出7張老K，打擊方面，自己在第三局率先敲出了二壘安打，接著又跑回了費城人隊的第一分，無疑是本場比賽的最大功臣。維拉斯奎茲在六月之前的自責失分率還高達5.81，不過到了7月，他繳出0.95的單月防禦率，而在投完了這場比賽之後，他本季的累計自責失分率更大幅下修至3.80。

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維拉斯奎茲3局下揮出二壘安打，並跑回第一分。（法新社）

而前一場敲出再見全壘打的法蘭柯（Maikel Franco），今天又在三壘防區上演了美技守備，加上他近期的火燙手感，本季表現可說是相當搶眼。開季至今法蘭柯打擊率0.277，擊出了18支的全壘打，連續三年20轟只差一步之遙。

Holy Franco. pic.twitter.com/As1CQDys1a — MLB （@MLB） 2018年8月4日

馬林魚方面，今天擔任先發的理查斯（Trevor Richards），主投五局同樣送出了7次三振，僅失1分，可惜隊友打線不給力，最終苦吞本季第6敗。

目前暫居國東第一的費城軍團，緊追在後的勇士隊今天同樣拿下了勝利，因此費城人持續以0.5場的勝差些微領先。

後援投手多明格茲（右）收下勝利後與法蘭柯（左）開心慶祝。（美聯社）