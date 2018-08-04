MLB》對左、右投都敲安 大谷翔平道出決勝關鍵

大谷生涯首度雙響，轟出打擊代表作。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大谷翔平今天打出旅美打擊代表作，生涯首度雙響、單場猛敲4安打，賽後受訪時表示今天首打席表現很好，而且能夠延續手感，不管對上右投還是左投，都試著不去多想。

大谷今天連兩打席開轟，首打席擊出左中外野兩分砲，飛行距離374英呎，第二打席扛出中右外野大號陽春砲，飛行距離長達443英呎，雙響炸裂印地安人右投先發克萊文傑（Mike Clevinger），8、9局對牛棚左投培瑞茲（Oliver Pérez）和右投歐特羅（Dan Otero），大谷都敲出安打。

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大谷賽後表示，今天首打席打得很好，能把手感延續整場比賽，讓他打出今晚的好表現，回到先發打線並沒有多想，也沒有特別採取不同的比賽策略，只想試著上壘、不出局，盡可能多得分。

今天對上右投與左投，大谷打擊都有好表現，他表示自己試著不去多想，不管對方是左投或右投，表現已經有所進步，能夠按照自己的意思打球，感覺越來越好、越來越自在，而且無論近況好壞，他都持續針對揮棒作調整。

大谷也說，他最近幾週開始傳接球，練投的進度很棒，對於投打都感到更自在、逐漸找回感覺，目前下一階段是進牛棚練投，會先請捕手站著接球，再來應該就可以盡快開始準備登板。

今天被大谷敲雙響砲，印地安人先發克萊文傑說，被轟的2球都是嚴重失投，而大谷的打擊相當有爆發力，對於大谷開轟感到印象深刻。

不管狀況好壞、對手是誰，大谷試著不去多想，專注持續調整揮棒。（美聯社）