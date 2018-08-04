MLB》巴耶茲展全能身手 小熊主場險勝教士（影音）

巴耶茲跑打守俱佳，幫助小熊險勝教士。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕小熊今天在主場迎戰教士，明星內野手巴耶茲（Javier Baez）跑打守俱佳，單場敲出2長打，包括一發陽春砲和三壘安打，也為球隊跑回保險分，小熊終場以5：4險勝對手。

巴耶茲在2局下敲出本季第23轟，助隊先馳得點，小熊3、5兩局各添1分，開路先鋒瑞佐在7局下補上一發陽春砲，教士前7局僅靠著維亞努威瓦（Christian Villanueva）4局上的陽春彈追分，小熊前7局以4：1領先。

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巴耶茲敲出本季第23轟。（法新社）

教士在最後兩局攻勢再起，史班根伯格（Cory Spangenberg）、顏考斯基（Travis Jankowski）8局上連續敲出安打，攻占一二壘，馬戈（Manuel Margot）擊出投手丘前滾地球，第二任後援投手西謝克（Steve Cishek）接起後打算傳二壘抓雙殺，但卻發生傳球失誤，奉送教士一分，艾利斯（A.J. Ellis）犧牲觸擊推進隊友，形成二三壘有人，倫弗洛（Hunter Renfroe）擊出二壘滾地球，巴耶茲接起後馬上傳本壘阻殺跑者，力保球隊不再失分。

巴耶茲在8局下靠著腳程跑出三壘安打，並靠著Ian Happ的高飛犧牲打，跑回球隊第5分，這一分至關重要，因為教士9局下一口氣追回2分，小熊嚇出一身冷汗，所幸史卓普（Pedro Strop）最後三振了黑吉斯（Austin Hedges）守住勝利。

小熊先發投手昆塔納（Jose Quintana）繳出6局6K失1分的優質先發，拿下本季第10勝。