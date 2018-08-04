高球》普利司通邀請賽第2回合 波特被追上、3人並列領先

佛利伍德。（法新社）

〔記者趙新天／綜合報導〕英格蘭老手波特雖然在WGC普利司通邀請賽第2回合保住首席，但今天已被佛利伍德和J.湯瑪斯追及，3人同以總計129桿並列領先。

Firestone俱樂部的南區球場，連著兩天都讓各國好手有機會搶攻好成績，首回合領先的波特，今天打出67桿，賺進5個博蒂，卻在後9洞兩個短洞都吞柏忌，只有3桿進帳，相形之下成績並不出色。

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同樣來自英格蘭的佛利伍德，這回合合飆出7個博蒂、無柏忌的63桿。地主球迷大力支持的J.湯瑪斯也打下7個博蒂，只有1個柏忌，64桿作收，他們兩人都以低於標準桿11桿追上波特，並列領先。

第2回合只花24次推桿的J.瑪斯說：「這絕對是最近我推桿比較滿意的1天，我推出很多球不錯的推桿，這是最重要的事。」

他唯一花掉桿數的地方是第16洞長洞，他的第2桿被樹攔下，第3桿還剩284碼，他拿3號木桿強攻，球打進果嶺前水池裡，他罰桿拋球之後守住了柏忌。

尋求這場比賽第9度封王的「老虎」伍茲，第2回合只打出68桿，2個柏忌、4個博蒂，進帳不夠多，目前總計134桿並列第10名。第3回合他將全力衝刺，今年他在美巡賽事的平均桿數是68.2桿，由於Firestone俱樂部的比賽標準桿是70桿，粗略換算伍茲有機會打出66桿，但這樣還不太夠，明天他的桿數要再低一點才能彌補目前5桿落差。

英格蘭老手波特。（今日美國）

J.湯瑪斯。（法新社）