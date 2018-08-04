MLB》直球對決！ 韋蘭德狂飆14K痛宰道奇打線（影音）

〔體育中心／綜合報導〕太空人今作客道奇迎接三連戰，「太空王」韋蘭德（Justin Verlander）先發7.2局狂飆14K，追平生涯最佳紀錄，並達陣單季200K，去年世界大賽MVP史普林格（George Springer）擊出關鍵二壘打，助太空人以2：1擊敗道奇。

太空人今與道奇上演「世界大賽2.0」大戰，昨天狂敲7轟打回21分的道奇打線，碰上「太空王」韋蘭德後火力大減，佩德森（Joc Pederson）連2天首局首打席開轟，隨後道奇打線完全熄火，只敲3支一壘安打，沒有再得分。

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韋蘭德首局首打席挨轟後，塞揚本色完全甦醒，狂催直球把球速越催越快，讓道奇頻頻揮棒落空，7局投完已用97球、狂飆13次三振，但8局下韋蘭德拎著手套，繼續出場登板投球，只花2球取得1出局。

下一棒輪到首局開轟的佩德森，韋蘭德連投3顆壞球後，續投2顆速球讓佩德森擊成界外，接著1顆犀利滑球，讓佩德森揮空三振，韋蘭德拿到單場第14K，追平生涯單場最高紀錄，用105球投完7.2局退場休息。朗登（Hector Rondon）後援1.1局無失分，成功關門。

韋蘭德三振佩特森後退場休息。（美聯社）

前2戰合計敲出30支安打的太空人，今天碰上道奇左投伍德（Alex Wood）沒能發威，但前世界大賽MVP史普林格，在2局上敲出關鍵二壘安打，貝林傑（Cody Bellinger）守備失誤，讓太空人跑回關鍵2分，一路領先到比賽結束。

韋蘭德今天達成生涯第8次單季200K，用105球狂飆14K追平生涯最佳，此役屢用直球與打者對決，道奇全場21次揮空，有14球都是直球。韋蘭德賽後表示，今天的比賽就是「相信直球」的代表作，猛催直球、逼迫打者得做出改變，決定要丟直球，就要完全相信自己，竭盡所能去丟。

談到今天最後一打席，讓佩德森揮空三振，韋蘭德表示當時他連投3顆壞球，死也不要保送打者，所以狂投直球，佩德森第一顆揮得很棒，打了2顆界外形成滿球數，「我投了2顆直球，搶到2好球，然後丟了一顆看起來很像直球的滑球，我那顆球真的投得很不錯。」韋蘭德說。

韋蘭德三振佩德森後，被總教練換下場，在場邊看完剩下的比賽，韋蘭德形容，今天是一場高張力的球賽，他在場邊看完最後3個出局數，想起了去年世界大賽第二戰，臨場的緊張刺激感讓他回味無窮。

韋蘭德直球對決，14K霸氣收拾道奇打線。（USA TODAY Sports）