MLB》洋基王牌丟頭部危險近身球 紅襪教頭不爽

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕「基襪大戰」四連戰第二場出現火藥味，洋基王牌投手塞維里諾（Luis Severino）首局對紅襪明星貝茲（Mookie Betts）丟危險近身球，主審當下警告兩隊，但紅襪總教練柯拉（Alex Cora）不滿，上場抗議卻被驅逐出場。柯拉賽後認為，塞維里諾就是想蓄意砸人。

洋基開路先鋒賈納（Brett Gardner）在1局上2好球沒壞球的情況下，挨了觸身球；1局下輪到紅襪進攻，塞維里諾面對貝茲第一球就投95.6英哩的危險近身球，差點打到頭部，貝茲雖閃掉，但整個人跌坐到地上。

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主審哈馬里（Adam Hamari）立即對雙方警告，柯拉仍上場要理論，卻被主審驅逐出場。紅襪最後以4：1擊敗洋基，賞給死對頭三連敗，目前戰績77勝34敗仍是全大聯盟最佳，穩居美國聯盟東區龍頭寶座，與美東第二的洋基拉開到7.5場勝差。

柯拉認為塞維里諾就是為了替隊友賈納報復，才要砸人，「第一球就投在最好的棒球員頭上？這是蓄意。」他說，不欣賞這種往球隊開路先鋒丟人的投手，認為裁判當下不該警告，「如果他們認定那球是故意的，應該要把他趕出場。」

「比賽的第一球就被他X的警告，這當然令人訝異。」塞維里諾賽後激動地表示，「我沒有要砸任何人，貝茲是個好人，如果我打算丟人，我不會往頭部砸，那是不對的。」他強調，「如果我要砸人，我不會失手的。」

紅襪總教練柯拉（左）上場抗議卻被驅逐出場。（歐新社）

紅襪明星貝茲差點挨球吻。（今日美國）

洋基王牌投手塞維里諾第一球就對紅襪明星貝茲投出危險近身球。（法新社）

洋基王牌投手塞維里諾。（歐新社）