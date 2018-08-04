羽球世錦賽》驚人！男雙糾纏117拍 網友：看到都累了（影音）

日本組合嘉村健士、園田啟悟擊敗男雙頭號種子。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕世錦賽男雙八強戰出現117拍來回的瘋狂畫面，現場觀眾驚嘆聲連連，此番奇景還一舉躍上BWF官方，網友還開玩笑的說，「看到都累了...」。

117 shots.



We repeat: 117 shots#TOTALBADMINTON #TOTALBWFWC2018 pic.twitter.com/yZboT4hmae — BWF （@bwfmedia） 2018年8月3日

來自印尼的男雙頭號種子Marcus Fernaldi Gideon及Kevin Sanjaya Sukamuljo和日本組合嘉村健士、園田啟悟展開激戰，雙方在第二局還上演永無止盡的多拍來回戲碼，為了這1分整整打了兩分鐘，連主播都說「真是難以置信！」最後嘉村健士殺球讓對手將球擊出界外才結束這一回合，日本組合以21：19、21：18直落二晉級四強。

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BWF官方上傳影片後隨即引起網友關注，「這分的回合太驚人了」、「簡直打瘋了」、「根本累壞」，外媒更用「相當有趣」、「讓觀眾讚嘆」形容這回合。

日本第5種子男雙組合嘉村健士、園田啟悟四強戰將碰上台灣「雙麟配」王齊麟／陳宏麟。