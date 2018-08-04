健身成全民運動 台灣首次健身博覽會今登場

2018年AFAA APEX台灣健身博覽會今天在台灣大學體育館登場。（記者林岳甫攝）（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕2018年AFAA APEX台灣健身博覽會今天在台灣大學體育館登場，一早開幕典禮就吸引不少朋友前來朝聖，在週末兩日將有許多專業體適能課程，期盼讓健身成為全民運動。

AFAA APEX透過體適能大會與所有健身夥伴分享，並定期舉辦各種豐富的教育課程，使台灣健身專業教練不用出國，就能在自家體驗國際水準的課程，有助於提升國內健身風氣。

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邁入成立20週年的AFAA APEX，此次特地在台灣舉辦首次博覽會，結合「專業課程」、「專業教練」及俱樂部、個人工作室，讓大家能透過正確體適能，提升自身身體狀況。除了給台灣民眾不同健身體驗，這次博覽會目的還要使世界各國熱愛健身的朋友，學到最新的健身方式。

AFAA APEX日籍社長奧村辰平年僅30歲，在澳洲讀高中就熱愛健身，健身資歷已逾10年，他大讚台灣健身專業堪稱世界水準，透過這次盛大博覽會舉辦，讓台灣更多民眾愛上健身，成為全民運動。

2018年AFAA APEX台灣健身博覽會今天在台灣大學體育館登場。（記者林岳甫攝）

2018年AFAA APEX台灣健身博覽會今天在台灣大學體育館登場。（記者林岳甫攝）（記者林岳甫攝）

AFAA APEX日籍社長奧村辰（記者林岳甫攝）