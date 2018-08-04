中職》打擊率二度跌破4成 廖健富：太求表現

廖健富下半季表現與上半季相比，明顯有落差。（資料照，陳志曲攝）

〔記者郭羿婕／台南報導〕對照上半季的超狂成績，猿隊超級新秀廖健富下半季表現有明顯落差，他認為體能都還好，最大問題應是太求表現，「也不是壓力，就是想幫助球隊，但最近一直沒辦法有好的結果。」

廖健富本季長期居於「四割男」位置，上半季只有1場打擊率跌破4成，且僅短短一天；第2次低於4成則是昨晚，3打數無安打，打擊率下滑至3成97。

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猿隊今晚作客台南出戰獅隊，讓近況不穩定的廖健富先休息一下，並未先發，在比賽後段待命。

廖健富坦言，這陣子是今年感覺最低潮的時候，可能是太求表現，忘記該有的部分，「比如說，要怎麼確實擊到球，或者確實地護送隊友，現在比較缺乏這些，沒那麼穩定。」

因為表現太狂，廖健富整季都被以4成打擊率為檢視標準，他說：「別人對我的期待很高，可是自己打的分數已經算及格了，如果再想那些數字，忘了比賽中的東西也不好。教練也說，別太看重數字，比賽該怎麼做就怎麼做。」

廖健富表示，這些本來就是必經過程，只是遇到時間早晚而已，前輩說早點遇到也好，才知道怎麼去面對，再從低潮爬起來。他維持一貫的沉穩，並說：「沒事啦！這本來就是會遇到的事。」