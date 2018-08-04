羽球世錦賽》不放棄！他受傷仍續拚 闖四強寫黑馬驚奇（影片）

劉國倫激動吶喊。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕馬來西亞選手劉國倫世錦賽男單八強賽，第2局一度因扭傷痛苦倒地，不過他仍留在場上續拚，3局耗時80分鐘辛苦勝出，頑強奮戰的畫面在網路上更是造成瘋傳，不少網友更因此被劉國倫「圈粉」。

劉國倫在網前救球時扭傷腳踝，痛到倒地不起，本以為可能會因此退賽，劉國倫在請求醫療暫停後站起來繼續應戰，奮戰精神感染全場觀眾，紛紛齊聲為他加油吶喊。

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世界排名第39名的劉國倫大戰3局辛苦以22：20、21：23、22：20擊敗日本選手常山幹太，劉國倫贏得比賽難掩激動之情，賽後整個人趴在地上，他說：「真的很不容易，觀眾看到我受傷了都在為我加油，我非常開心。」





劉國倫所展現的運動精神更讓網友大讚，「必須為他的表現送上敬意」、「為劉國倫感到驕傲」、「驚人的意志力！」

「大黑馬」劉國倫四強對手是日本好手桃田賢斗，這將是兩人生涯首度交手。