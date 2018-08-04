中職》王威晨花2年克服恐懼 目標直指兄弟隊史盜壘紀錄

王威晨要朝中職9年來單季40盜第1人目標前進。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／台中報導〕就讀輔仁大學期間在比賽中盜壘造成左腳骨折，讓王威晨整整休息兩年，再花兩年克服對盜壘的恐懼，現在他不僅要朝中職9年來單季40盜第1人前進，更要挑戰中信兄弟含兄弟象隊史紀錄。

王威晨大二那年在新竹的大專聯賽，左腳在盜二壘時骨折，還造成外側韌帶撕裂，可能旅外的機會就此破滅，經過兩年復健重回球場，一度害怕滑壘，歷經兩年才克服恐懼，「如果我腳沒斷，速度比現在還好，算是頂級的。」

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王威晨自去年下半季起在一軍穩定出賽，今年能扛起兄弟開路先鋒，成為四隊唯一沒變過棒次的球員，速度是關鍵之一，他不僅充分發揮這項優勢，也勇於挑戰受傷機率較高的盜壘，「打職棒是我的夢想，我很堅持要做對的事，我不走捷徑。」

王威晨於上半季結束，發現盜壘遙遙領先，正式萌生挑戰盜壘王的野心，前天單場跑出2盜，本季以31盜繼續獨走，雖然成為中職3年來單季30盜第1人，他卻有著更遠大的目標，不僅要朝單季40盜努力，更想挑戰隊史單季盜壘紀錄。

※中信兄弟（含兄弟象）單季盜壘排名

次數 年度 球員

47 1992 林易增

42 2009 王勝偉

41 1993 林易增

33 1994 林易增

2011 張正偉

32 2001 馮勝賢

2002 陳致遠

31 2003 陳致遠

*2018 王威晨

*持續中