MLB》真假？美媒提出超瘋狂方案 挽救大聯盟低迷票房

大聯盟面臨觀眾數量下滑的趨勢。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟上半季結束，有21支球隊票房相比去年同期都下滑，美媒《華爾街日報》作家還提出了乾脆讓球迷上場投球的瘋狂想法，盼能提升人氣。

大聯盟的比賽時間太長，除了門票還得負擔餐費、停車費，加上近年強隊和弱隊的差距越來越大，都可能是票房下滑的主因，而且比賽進入9月擴編，球隊可能會安排主力球員可休息，比賽精彩度再大打折扣。

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《華爾街日報》作家蓋伊（Jason Gay）文中指出，其實棒球比賽說到底就是一門生意，終究要回歸現實面問題，刺激票房才有金錢收入，儘管這樣的想法聽起來相當滑稽，但他認為或許可以讓球迷頂替球員上場投球，誘使更多觀眾進場。

蓋伊舉例，如果一場比賽在7局打完已經形成19：2的大幅差距，基本上勝負已無懸念，球隊不用再派野手投球「消化局數」，可以用抽籤的方式挑選觀眾上場，還讓他在休息室換上球衣上陣。

蓋伊進一步說明遊戲規則，球迷有6球的暖身的機會，而且現場會擺出打擊練習時所用的護網，避免球員被打到；當球迷投球時不會有四壞球，只要1顆好球就是三振，球打出去如果是界外球打者就算出局，若1名球迷無法投完該局，可能還會選出第2名觀眾上場，又或是總教練自己上來投球。

蓋伊認為，此方案除了可以吸引球迷進場，讓原本勝負底定的比賽出現另一個話題，同時也幫教練解決保護牛棚戰力的問題。

有人認為蓋伊的概念很棒，雖然不知道可不可行，但的確是個很有趣的想法，還有人開玩笑的說，「可是我不會投也不會打，那讓我當教練好了」，也有人覺得這樣的方案實在是天方夜譚，並指出時間太長、票價太貴才是主因。