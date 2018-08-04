中職》郭阜林、陳重羽挑戰廚藝 餵食福利大放送

2018/08/04 20:32

郭阜林（左）、陳重羽（中）挑戰創意料理，穿上帥氣圍裙製作美食，讓球迷享受互相餵食的福利。（統一獅提供）

〔體育中心／綜合報導〕統一獅今天繼續在台南球場出戰桃猿，推出超人力霸王主題活動，吸引6158人進場觀戰，還派出球星郭阜林、陳重羽，賽前挑戰創意料理廚神大考驗，穿上帥氣圍裙，現場製作美食，讓球迷享受與偶像互相餵食的福利。

兩人親自下廚做料理，家中賣「爆爆雞」的陳重羽，展現熟練身手，從壓粉、下鍋到切雞排，讓球迷看到不一樣的魅力；郭阜林特製炒麵麵包，還想結合家裡賣的豬腳，開發創意料理。

郭阜林（左）、陳重羽（右）挑戰創意料理，穿上帥氣圍裙製作美食，讓球迷享受被餵食的福利。（統一獅提供）

陳重羽親製料理，讓球迷享受被餵食的福利。（統一獅提供）

郭阜林親製料理，和球迷互相餵食。（統一獅提供）

獅隊是首支與超人力霸王聯名合作的中職球隊，全隊也換上紅色主題球衣出賽，場外結合科學麵料理活動，並規劃拍照打卡遊戲區，獲得球迷熱烈迴響。

獅隊是與超人力霸王聯名合作，陳重羽換上紅色主題球衣出賽。（記者黃志源攝）

獅隊是與超人力霸王聯名合作，郭阜林換上紅色主題球衣出賽。（記者黃志源攝）

統一獅陳鏞基換上紅色主題球衣出賽。（記者黃志源攝）

統一獅先發投手江辰晏。（記者黃志源攝）

相關關鍵字： 中職 棒球 統一獅

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