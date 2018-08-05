天使對印地安人 大谷扛第三棒 今日賽事預告與轉播

大谷翔平。（資料照，法新社）

各位讀者早安，自由體育已經準備好精采的賽事與轉播囉！

大聯盟部分，將有2場賽事轉播，分別是天使對戰印地安人與馬林魚對戰費城人的比賽；天使推出目前戰績1勝2敗的潘尼亞（Felix Pena）擔任先發，印地安人則派出強投克魯伯（Corey Kluber）應戰，大谷翔平前一戰敲出4安、包含2發全壘打，他今天能否持續保持高檔值得期待，而另一場馬林魚交手費城人的場次，馬林魚推出伍雷納（Jose Urena）擔任先發，費城人則由戰績7勝3敗的艾夫林（Zach Eflin）對抗。

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中職在洲際、台南兩地開打；洲際場次將由富邦悍將對上中信兄弟，悍將推出目前戰績0勝1敗的林煜清擔任先發，象隊則由3勝4敗的萊福力擔任主投，台南場次則由Lamigo桃猿對上統一獅，猿隊推出5勝5敗的王溢正先發，獅隊則由8勝2敗的施子謙應戰，喜愛棒球的朋友，千萬不要錯過精彩的棒球賽事！

大聯盟

07:00 天使vs.印地安人 FOX體育

07:00 馬林魚vs.費城人 民視

日職

12:00 歐力士vs.軟銀 FOX體育

16:55 養樂多vs.阪神 ELEVEN SPORTS

中職

17:05 富邦悍將vs.中信兄弟 緯來體育、愛爾達體育2台、CPBLTV、愛奇藝

地點:洲際棒球場

17:05 Lamigo桃猿vs.統一獅 FOX體育2台、愛爾達體育1台、CPBLTV、愛奇藝

地點:台南棒球場