羽球世錦賽》何冰嬌不敵馬琳 中媒：贏小戴不代表贏天下！

何冰嬌不敵馬琳，止步四強。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕何冰嬌今天碰上西班牙名將馬琳（Carolina Marín）卻是先盛後衰，21：13、16：21、13：21輸球，未能挾帶擊敗世界球后戴資穎的氣勢往前邁進，中媒還以「贏小戴不代表贏了天下」作為標題撰文，總結中國女單今年世錦賽的表現。

何冰嬌此戰碰上前球后馬琳，開賽就用凌厲攻勢逼迫對手，多次調動變化策略奏效，讓馬琳防不勝防，首局率先21：13拿下。不過，何冰嬌在次局關鍵時刻失誤頻傳，以16：21讓出該局，雙方戰至決勝局，何冰嬌攻防兩端的表現都不如馬琳，最終以13：21敗下陣來。

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何冰嬌擊敗世界第一的戴資穎後，終止對戰6連敗，讓中國羽球迷都大為振奮，只是今天何冰嬌輸球宣告世界冠軍夢破碎，中國媒體《新浪體育》認為，擊敗戴資穎固然是好好出了一口氣，距離頂尖高手又靠近了一步，但她與另一名女單好手陳雨菲依舊是問題重重。

文中指出，兩人總能打出一局好球，然而決勝局的關鍵時刻卻總是「掉漆」，沒有一擊致命的武器，缺少王者風範，體能不足、技術達不到水準，都是之後該檢討的問題。

另一場女單四強賽，印度好手辛度（Pusarla V. Sindhu）以21：16、24：22擊敗日本一姐山口茜，她將與馬琳爭奪冠軍。

辛度勝山口茜，闖進冠軍賽。（法新社）



山口茜止步世錦賽女單四強。（法新社）