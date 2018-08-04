中職》自我安慰變「神預言」 陳傑憲終於敲再見安

陳傑憲敲再見安，隊友開心慶祝。（記者黃志源攝）

〔記者郭羿婕／台南報導〕今晚出戰桃猿，獅隊「開路先鋒」陳傑憲悶了4打席，包括7局下令他自責不已的雙殺打，當下整理情緒，他安撫自己：「前面打不好沒關係，應該有機會擊出再見安打吧！」一句話變成神預言，真的在9局下擊出生涯首支再見安打，率隊3：2搶下2連勝，也賞給猿隊追平本季最長的4連敗。

陳傑憲打擊感覺其實不錯，偏偏運氣不理想，落點不佳，前4打席皆無建樹，沒想到9局下能輪到自己打擊，在關鍵安打前，總教練黃甘霖對他說了「英雄命」，希望他笑一個，於是他笑著回話：「相信我，我可以當英雄的！」

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甚至打擊教練劉育辰也告訴陳傑憲，其實今天打得很好，被接到沒關係，「因為你有時候會打出令人意想不到的安打，補回來就好。」

雙倍信心加持，陳傑憲唯一安打就建功，他說：「當英雄其實就是個機會，但如果沒有隊友先上壘，不會有我的安打，也感謝投手群壓低失分，我才有機會攻下勝利打點。」

陳傑憲想起剛開季時，曾對劉育辰說，是否因為打第1棒，總無再見安打的機會，沒想到今晚自我安慰的話語成真，最後有了好結果。獲選單場MVP的他說：「雖然悶了4次，但關鍵時有辦法建功，結果很開心。」

陳傑憲自認情緒起伏較大，非常感謝教練和隊友總會給予鼓勵；蔗總當然也清楚他常陷入自責，「其實傑憲擊球阿達力都不錯，我希望他調整心情，跟他說笑一下、笑兩下之後，運氣會好轉，等一下就會再見安打，果然就是再見安。」

獅隊功臣還有郭阜林，雖守備失誤1次，但8局下揮出追成2平的陽春砲，至為重要，本季16轟也追平掛傷號的隊友蘇智傑，並列第2，僅次於19轟的中信兄弟張志豪。

江辰晏6局失2分的優質先發也很關鍵，最終無關勝敗，蔗總依然讚賞：「辰晏今年表現一直很好，只是運氣較差，不過他投球內容不錯，球隊也贏球，他應該滿開心的。」獅隊刻意讓江辰晏增加用球數，嘗試突破，以個人單場新高的114球作收。

陳傑憲敲再見安，統一3：2桃猿。（記者黃志源攝）

陳傑憲敲再見安，統一3：2桃猿。（記者黃志源攝）

陳傑憲敲再見安，統一3：2桃猿。（記者黃志源攝）

陳傑憲敲再見安，隊友開心慶祝。（記者黃志源攝）