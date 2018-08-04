中職》彭政閔開轟提前慶生 兄弟大比分痛宰悍將（影音）

〔記者徐正揚／台中報導〕彭政閔今天提前用全壘打慶祝40歲生日，1局下就轟出奠定勝基的3分彈，相隔3年再次交出單場4分打點，帶領中信兄弟以10：2痛宰富邦悍將，兄弟近10戰拿7勝，連續3天獨居下半季戰績首位。

彭政閔日前左腳有點拉傷，教練團基於保險起見讓他休息2天，昨天重回先發還扛第4棒，面對連續8場交出優質先發的伍鐸，第1打席就轟出左外野3分彈，8局下再敲安讓兄弟得分站上2位數。

請繼續往下閱讀...

彭政閔在隊友兩度刮鬍泡砸臉的祝賀下領取單場MVP，他指出，伍鐸是變化球很犀利的好投手，也許最近想幫助球隊頻繁出賽而有點疲累，「那球沒有失投，只是角度沒有那麼犀利。」

彭政閔認為，如果18歲算成年，40歲是很重要的階段，希望更清楚、更了解人生，更有思考能力去判斷事情，生涯200轟一直是目標，只差11轟當然要繼續追求，希望今年打完有好成績，再談下一紙合約。

至於6日的真正生日，彭政閔沒有想法，他自認很少過生日，但當天一定打電話感謝媽媽，倒是看到爸爸現身覺得喜出望外，「我不知道他會來，剛好我拿MVP，謝謝球團的安排。」

彭政閔首局就開轟。（記者廖耀東攝）

彭政閔奪MVP遭隊友「奶油派」伺候。（記者廖耀東攝）

恰恰被砸派，球迷和啦啦隊都笑翻。（記者廖耀東攝）

恰恰被砸，啦啦隊都笑翻。（記者廖耀東攝）2

球迷舉牌提前幫彭政閔慶生。（記者廖耀東攝）