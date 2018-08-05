MLB》新同學艾歐瓦迪再繳優質先發 紅襪力剋洋基

亞當斯生涯初登板不是太完美。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕交易截止日前才轉到紅襪的艾歐瓦迪（Nathan Eovaldi），繼上一場7局無失分好投之後，今天面對洋基再繳8局無失分的精采表現，助紅襪以4：1力剋邪惡帝國，同時也將雙方的勝差拉開至8.5場。

洋基與紅襪的「世仇大戰」系列賽第三戰，紅襪隊的新同學艾歐瓦迪面對過去的老東家，絲毫不留情面，8局的投球中僅被敲出3支安打、1次保送以及4張老K，連同他上一場面對雙城的先發，來到紅襪之後的前2場比賽，合計投了15局沒有失掉分數，自責失分率也從原本的4.26急速下修到3.38。

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洋基今天推出農場第13名的亞當斯（Chance Adams）先發，生涯初登板就獻給了宿敵紅襪的他，一開賽就遭到砲火狙擊，先是被班尼泰迪（Andrew Benintendi）敲出了安打，隨後又被莫爾蘭（Mitch Moreland）一棒扛出牆外，給了小老弟震撼教育，幸虧後續的投球沒有再出現太大的亂流，直到4局下再被馬丁尼茲（J.D. Martinez）擊出了陽春砲。總計5局的投球被敲出3支安打，不算太多，但擊出這三支的打者最終的回到本壘拿下分數。

艾歐瓦迪轉隊後表現神勇。（美聯社）

今天洋基最好的得分機會出現在第7局，率先上場打擊的史坦頓（Giancarlo Stanton）就揮出二壘安打，眼看是個反攻的好機會，不過隨後艾歐瓦迪分別讓葛瑞戈爾斯（Didi Gregorius）、希克斯（Aaron Hicks）擊出不營養的飛球，再三振掉托瑞斯（Gleyber Torres），瓦解了洋基的攻勢。

9局上，紅襪推出守護神金布瑞（Craig Kimbrel）登板，金布瑞面對前面兩名打者送出了2個三振，但隨後被史坦頓及葛瑞戈爾斯連續敲出2支二壘打，失掉1分，接著又投出了2次保送，還好柏德（Greg Bird）沒能把握住機會，擊出了中外野方向的飛球遭到接殺，也順利讓紅襪收下了系列賽的三連勝。

莫爾蘭在第一局就揮出2分砲。（法新社）

贏球後柏格茲（左）與霍特（右）做出勝利手勢。（USA TODAY）