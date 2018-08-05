MLB》大谷魅力擋不住 24萬元簽名卡推出就秒殺

球員卡公司推出大谷壘包簽名卡。（圖片擷取自Topps官網）

〔體育中心／綜合報導〕大谷翔平昨天雙響砲後成為自貝比魯斯（Babe Ruth）後首位能夠單季10轟以上並投40局以上的球員，球員卡公司當然不會放過這個賺錢的機會，《Topps》公司馬上就推出一張大谷的壘包簽名卡，全世界限量只有一張的卡定價為7999美金（約新台幣24萬）才剛推出馬上就被買走，連最便宜也要新台幣4萬的限量25張壘包簽名卡都迅速地被搶購一空，顯示大谷魅力連美國人都抵擋不住。

《Topps》球員卡公司近年來會每天於《Topps Now》推出有關球員特殊紀錄的球員卡，並限時販售24小時，昨日他們就以大谷單場雙響砲加上四安打為由，推出一款壘包切割簽名卡，這款簽名卡Topps公司一共推出四種限量編號，分別是限量1、5、10、25，價格則為7999.99、3999.99（約新台幣12萬）、2499.99）（約新台幣7萬）、1499.99（約新台幣4萬）美金，目前這四款壘包簽名卡都已全數搶購一空。

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不只壘包簽名卡，Topps公司這次也推出壘包卡以及單純紀錄這項紀錄的一般紙卡，壘包卡限量1張以及限量5張目前也都銷售完畢，價格分別為2999.99（約新台幣9萬）、799.99（約新台幣2萬4千元）美金。大谷翔平在昨天擊出四支安打後打擊率上升至2成72，一共擊出11發全壘打、上壘率3成43、長打率5成33、攻擊指數為0.876。

大谷翔平。（法新社）