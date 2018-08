MLB 》奧斯卡影帝非你莫屬！他假摔成精更勝內馬爾 （影音）

光芒隊外野手高梅茲。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕光芒隊高梅茲(Carlos Gomez)在今天比賽第六局時挨了白襪先發投手羅登(Carlos Rodon)的一記觸身球,不料隨後反應讓人都笑翻了。

高梅茲先是毫無退縮站在原地的在打擊區正面挨下這一顆時速高達96英里的速球,不料走了兩步之後突然自動臥倒在底還翻滾一圈,作勢感到疼痛的樣子。隨即馬上自己像是若無其事一般起身走向一壘,還向休息區的隊友露出燦爛笑容。

And the award for most dramatic performance in a fictional sports drama goes to ... CARLOS GOMEZ IN RAYS VS. WHITE SOX



Link: https://t.co/HJCjmk4RE9 pic.twitter.com/RDi79m1n9X