MLB 》奧斯卡影帝非你莫屬！他假摔成精更勝內馬爾 （影音）

光芒隊外野手高梅茲。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕光芒隊高梅茲（Carlos Gomez）在今天比賽第六局時挨了白襪先發投手羅登（Carlos Rodon）的一記觸身球，不料隨後反應讓人都笑翻了。

高梅茲先是毫無退縮站在原地的在打擊區正面挨下這一顆時速高達96英里的速球，不料走了兩步之後突然自動臥倒在底還翻滾一圈，作勢感到疼痛的樣子。隨即馬上自己像是若無其事一般起身走向一壘，還向休息區的隊友露出燦爛笑容。

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And the award for most dramatic performance in a fictional sports drama goes to ... CARLOS GOMEZ IN RAYS VS. WHITE SOX



Link: https://t.co/HJCjmk4RE9 pic.twitter.com/RDi79m1n9X — Jessica Kleinschmidt （@KleinschmidtJD） 2018年8月5日

（另一個角度看高梅茲秀演技）

這場比賽羅登控球狀況百出，6局就送出了5次保送。雙方在這場比賽一陸僵持至第九局，才由賈西亞（Leury Garcia）敲出安打打破平手局面，最後白襪以2：1帶走勝利。