MLB》戰績優異不忘努力 阿里耶塔：我們必須始終如一

費城人強投阿里耶塔。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕季前費城人與前塞揚王牌阿里耶塔（Jake Arrieta）簽下3年總值7500萬美元，現在看起來成效不俗。他個人不但在場上有9勝6敗、自責分率3.32的好成績，費城人新興王牌諾拉（Aaron Nola）也在受訪中表示，阿里耶塔在場下也是個好隊友。

「他是一名老將，」諾拉說。「他在休息室和場上的存在確實對我們有所幫助。他工作非常認真，作為一個年輕的員工和年輕團隊的一員，我認為我們需要這樣的人。」

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諾拉表示：「他經歷了低落和高潮，當他在芝加哥時，他真的扭轉了局面並成為了贏家。阿里耶塔知道怎麼贏球。他在投手丘上不會流露出太多的情感，完全知道自己該做什麼。」

費城人隊贏得了所有七月裡6場阿里耶塔先發主投的比賽，其中他個人戰績是4勝0敗。

雖然費城人目前排在國聯東區第一，在前進季後賽的路上處於有利位置，但阿里耶塔並沒有做出任何大膽預測，而是提醒隊友們保持對勝利的渴望。

「分區內其他球隊不會放慢腳步。」阿里耶塔說：「我們知道勇士正在做什麼，而且國民隊也有能力回到競爭行列當中，所以我們必須繼續讓自己變得更好。如果我們想要達到目標，那我們必須始終如一地做好每一件事。」