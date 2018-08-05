NBA》非洲賽不敵世界隊 恩比德憶當年

恩比德。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕於南非進行的NBA非洲賽，七六人隊當家中鋒恩比德（Joel Embiid）單場拿下了24分，無奈最終還是無法帶領非洲隊戰勝世界隊，以92：96敗下陣來。至於世界隊本場以快艇加林納里（Danilo Gallinari）23分、8籃板、3助的表現最為突出，也為他贏得了單場最有價值球員。

加林納里。（美聯社）

這場比賽是「籃球無國界」一系列活動中的最高潮，旨在培養非洲大陸的NBA品牌，並找尋來自世界各地的優秀球員。喀麥隆出身的恩比德，是本屆最受歡迎的球星，他曾經參加2011年在喀麥隆的籃球無國界發展營，也是在那次的活動當中發跡，三年後就被七六人選中進入NBA，因此他也相當熱衷於參與這項盛事，「這是讓我回饋的一種方式，告訴大家我是如何走到這步的。」恩比德更感性地說，「我們有很多具有天賦的球員，未被發現的天賦，就像過去的我一樣，需要的只是一個機會。」

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在賽前的儀式當中，恩比德是最後一個被介紹的球員，但壓軸出場的他也得到了最響亮的歡呼聲。

世界隊在進入第四節時還以78-68領先，但非洲隊彷彿受到了恩比德的刺激，在時間壓力下卯起來打，僅咬住比分並縮小差距，可惜終場仍以4分之差輸掉了比賽。

非洲賽是NBA在休賽期間例行性舉辦的活動，而除了比賽之外，他們也讓來自非洲29個國家的78名男孩和女孩有機會與NBA球員一起練球，享受籃球的樂趣。

恩比德等NBA球星在當地進行社區服務。（美聯社）

開訓時所有工作人員、球員與學員一同合影。（美聯社）