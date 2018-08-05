電競》爐石戰記HCT冠軍巡迴賽八強脫穎而出 今決定總冠軍

《爐石戰記》四強脫穎而出，今日將決出總冠軍。（TESL提供）

〔體育中心／綜合報導〕「2018 台中電競節」兩大電競賽事《英雄聯盟》LSC 校園電競聯賽與《Garena 傳說對決》台中盃圓滿落幕，昨（4）日緊接著進行的是《爐石戰記》HCT 冠軍巡迴賽台中站十六強賽事，最終由LikeuGirl、Seiko、TheBigMaLikeuGirl 取得關鍵勝利，晉級八強。

Match2：horo（日） 3：0 yrshar（中國）

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第二場日本選手 horo 對上來自中國的 yrshar，由於 yrshar 是這次比賽的萬綠叢中一點紅也使她備受關注。第一局 horo 術士對決 Yrshar 哮斗薩，面對 horo 營造的優勢，yrshar 無法解開這樣局面，只得投降。第二局 yrshar 西瓜術迎戰 horo 的蛋蛋獵，這樣的狀況也讓 horo 趨於劣勢，面對 yrshar的「山嶺巨人」，horo 直接繞過攻擊她，血量被壓低使得 yrshar 舉步維艱，yrshar 決定孤注一擲但最終仍無力回天，再吞一敗。第三局 yrshar 有著不能輸的壓力，她選擇了哮斗薩再戰 horo 的藍龍德，但是開局 yrshar 的血量就被壓得極低，horo 打得毫無壓力，但 yrshar 也不是省油的燈，她開始佈起防線，也讓 horo 無法輕易取勝，雙方展開了攻防，最終 yrshar 還是敗下陣來，horo 直落三奪勝晉級。

LikeuGirl取得關鍵勝利，晉級八強。（TESL提供）

Match3：Faeli（捷克） 1：3 blitzchung（香港）

Faeli 對上 blitzchung 的首局，Faeli 拿出偶數術對上 blitzchung 魚人聖，開局 blitzchung 就靠兩張五傷怪施予壓力，才 7 費就將 Faeli 血量壓至斬殺線，輕鬆勝出；次局 Faeli 以哮斗薩迎戰blitzchung 魚人法，前者開局不斷被 blitzchung 鋪出的低費怪發動攻勢，始終無法抽到 AOE 化解場面劣勢，再吞一敗。第三局 blitzchung 以最後一套中速獵對上 Faeli 偶數術，前者無法在前期就壓爆對手，手牌缺乏情況下，Faeli 九費打出巫妖王後奠定勝局，追回一分；第四局 Faeli 以藍龍德對決中速獵，blitzchung 本局手氣佳、關鍵牌紛紛入手，四費啟動攻勢，一舉將對手打趴，取得第三勝。

由於yrshar是這次比賽的萬綠叢中一點紅也使她備受關注。（TESL提供）

Match4：TheBigMac（菲律賓） 3：2 撒旦降臨（台灣）

再來便是台灣選手對上撒旦降臨對上 TheBigMac，首局 TheBigMac 以魚人法對戰撒旦降臨惡毒德，前者手牌卡手讓撒旦降臨率先鋪出場優，七費化身 DK 後再神抽巫妖王破對手法反，雪球滾起讓對手投降；次局 TheBigMac 再以魚人法迎戰哮斗薩，前者手順先攻，兩張大恐龍演化場面魚人，撒旦以閃電風暴孤注一擲，可惜運氣不足選擇投降。

第四局Blitzchung手氣極佳的他一舉將對手打趴，取得關鍵勝利。（TESL提供）

第三局撒旦降臨以死聲獵迎戰大大德，後者開局高費拿齊卻頻頻卡牌，反倒撒旦適時抽出苔蘚恐魔建立場優，對手投降；第四局為大大德與哮斗薩對決，這回雖然 TheBigMac 手氣背，撒旦哮斗龍也遲遲未入手，最終讓對手打出橡心大師鋪出場優，追平比數。關鍵第五局來到魚人聖與哮斗薩對決，TheBigMac 再度靠著大恐龍演化魚人打出場優，劣勢開局的撒旦終究不敵剋星魚人牌組，遭逆轉落敗。

本次賽事中唯一晉級16強的台灣選手撒旦降臨。（TESL提供）

Match5：Xixo（德國） 3：1 Justsaiyan（美國）

接著萬眾矚目的 Xixo 對上了 Justsaiyan，首局 Xixo 以任務戰對上 Justsaiyan 的 Zoo 術，Xixo 面對對手不斷下生物進擊，血量頻頻遭削弱，選擇在八費變身 DK 後開始展開反擊，拿下首勝；次局Justsaiyan 以大大德術迎戰 Xixo 哮斗薩，Xixo 不斷靠著 AOE 法術解圍並搶血，但最終在馬拉松戰落敗；第三局 Justsaiyan 以 Zoo 術迎戰 Xixo 哮斗薩，開局 Xixo 又以 AOE 不斷解場與治療之雨回血，隨即打出哮斗龍製造場優，Justsaiyan 遲來的 DK 變身無法解場，由 Xixo 拿下第二勝；第四局來到 Zoo 術與大大德，儘管 Justsaiyan 率先建立場優，但 Xixo 神抽揮擊一舉清空，最終打出橡心大師讓 Justsaiyan 舉旗投降，Xixo 晉級八強。

TheBigMac再度靠著大恐龍演化魚人打出場優，最終成功晉級。（TESL提供）

Match6：Kribo（韓國） 3：2 XiaoT（中國）

Kribo 偶數術對上 XiaoT（冰可樂丶小惕）的藍龍德，開場 Kribo 就將 XiaoT 的血量逼得很低，但XiaoT 也展開了建盾，XiaoT 使用較為激進的散播瘟疫打法，最終擊敗 Kribo 奪得開門紅。第二場Kribo 偶數術打 XiaoT 的 zoo 術，雙方展開拉扯，試圖逼出對方手牌，最後 XiaoT 略勝一籌，扳回一勝。第三局雙方再度展開了拉鋸戰，Kribo 虐居劣勢，XiaoT 靠著 DK 流打法連擊對手，最後一波Kribo 漂亮的爆發逆轉頹勢，成功擊敗 XiaoT 率先聽牌。Kribo 選擇了藍龍德與 XiaoTzoo 術展開決戰，雙方打得有來有往，最終 XiaoT 扳回一城，與 Kribo 戰成 2：2 平手。決戰 Kribo 還是選擇了藍龍德對抗 XiaoT 奇數聖，最終由 Kribo 驚險奪勝。

Xixo神抽揮擊一舉清空，最終打出橡心大師讓Justsaiyan舉旗投降。（TESL提供）

Match7：DacCarp（韓國） 3：1 petsky（中國）

DacCarp 與 petsky 之間的對決，首局 DacCarp 以疾跑賊對上 petsky 藍龍德，上演馬拉松激戰，petsky 不斷削弱血量，DacCarp 堆疊場優來得太晚，petsky 最後打出食肉立方體並剖開，在疲勞階段贏下比賽；次局為控制術對上偶數術，DacCarp 偶數術場優佈得及時，逐步侵蝕戰局，追平比數；第三局依舊為 petsky 控制術打 DacCarp 蛋蛋獵，後者不斷下生物打頭，再打出食肉立方體剖瓜，最後 DacCarp 在資源戰中勝出拿下第二勝；第四局 DacCarp 以疾跑賊面對 petsky 任務戰，前者全場壓制對手，晉級八強。

DacCarp以疾跑賊面對petsky任務戰，全場壓制對手。（TESL提供）

Match8：Casie（德國） 0：3 Seiko（德國）

最終對決由 Casie 對上 Seiko，首局 Casie 以德魯伊對上 Seiko 偶數術，前者開局攻勢凌厲砍半對方血量，後者化身 DK 成功化解對方場優並打出巫妖王，成功逆轉勝出；第二局 Casie 以西瓜術對上Seiko 德魯伊，雙方一度 12 傷怪同台較勁，但 Seiko 手順不斷打頭削血，甚至抽到伊瑟拉，但 Casie選擇先投降認輸；第三局 Casie 選擇以西瓜術對上 Seiko 哮斗薩，Casie 想搶一局回來卻面臨苦戰，Seiko 手順神抽、不斷以 AOE 滅對手場面優勢，最後打出哮斗龍後迫使 Casie 認命投降，以直落三勝出。

比賽結束之後，Casie與Seiko溫馨一抱。（TESL提供）

經過今日激烈的廝殺之後，《爐石戰記》HCT 冠軍巡迴賽台中站八強都出爐了，今（5）日LikeuGirl、Seiko、TheBigMac、Xixo、Kribo、blitzchung、DacCarp、horo 將展開對決，看看誰才是真正的天選之人，奪得本次賽事的冠軍。

【2018 台中電競節相關資訊】

• 賽事時間：2018/8/1（三）～2018/8/5（日）

• 賽事地點：台中洲際棒球文創園區，好運來洲際宴展中心 3F（台中市北屯區崇德路三段 833 號）

• 主辦單位：台中市政府

• 協辦單位：台中市體育總會電子競技運動委員會

• 主要贊助：中華電信

• 贊助單位：好運來洲際宴展中心

• 執行單位：台灣電競股份有限公司

【各項賽事轉播平台】

• 8 月 1 日、2 日、3 日：中華電信 HamiVideo、GarenaLive、台中好生活臉書粉絲團

• 8 月 4 日、5 日：暴雪娛樂 HearthstonezhTWTwitch 平台全球獨家轉播

• 中華電信 MOD 8 月 1 日至 5 日全程轉播