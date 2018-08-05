MLB》轉戰海盜有望打季後賽 亞契：這裡有未來

海盜新同學亞契。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕前光芒王牌亞契（Chris Archer）在加盟海盜的記者會上侃侃而談，他表示能加入海盜隊這支有前景的球隊實在讓人興奮。

「整件事就像一振旋風。」亞契說，「這三年我都陷入交易傳聞中，這些經歷讓我沒有想的太多。如果你讓太多謠言滲透到你的腦子裡，它會對你產生負面影響。因此，我不跟社交媒體聯繫也不看《MLB Network》了，儘管我以前總是每天收看，因為我太喜歡棒球了」。

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「所以，當總教練凱許（Kevin Cash）打電話給我時，我已經有心理準備，但我不知道海盜對我有興趣，直到我聽見海盜總管杭亭頓（Neal Huntington）帶著喜悅和興奮歡迎我的聲音。」

亞契說：「不久之後，我接到了海盜所有高層的電話，每個人都花些時間來歡迎我，並告訴我他們有多想要我，這對我意義重大，通常球員是不太會接到那些人的電話的。」

母親同時也是匹茲堡人，亞契表示雖然他未曾在匹茲堡成長，但他是鋼人隊（NFL）的粉絲。阿糗同時將他的背號換成24號，因為他知道他以前用的22號在這座城市是屬於麥卡琴的（Andrew McCutchen）。

亞契說：「這個背號總有一天會被退休，他為這座城市做的事情太多了。或許他不會介意我使用他的背號吧，但這是我對他的敬意。」

「這球隊的管理階層在交易大限前有不少動作，這激勵了我。」亞契說：「這也是我打棒球的原因是為了贏，而我已經有一段時間沒有體會到了。生涯中會有不同的階段，而現階段我想要贏球，我認為這裡是個非常好的環境，匹茲堡的未來看起來非常光明。」