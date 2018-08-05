AFFA首屆健身博覽會 兩天湧進數千人一起運動

台灣首屆健身博覽會湧進數千名民眾參與，現場舉辦免費課程，並展示各項體育用品，廣受好評。（大會提供）

〔記者廖聿偉／台北報導〕美國有氧體適能協會AFAA （Athletics Fitness Association of America，美國有氧體適能協會） TAIWAN在台灣邁入20週年，每年不斷透過體適能大會與所有的健身夥伴分享彼此的資源，並定期舉辦各種豐富的教育課程，讓台灣的健身教練不用出國，就能體驗國際水準的課程，每年都吸引爆滿人潮，盛況空前。

今年適逢20週年，AFFA特別成立台灣健身博覽會，也是首屆舉辦，並開放免費課程，一連兩天在台大體育館，免費開放讓民眾參與，首日課程包括速度球瘦身趴，給上班族的肩頸放鬆，或是Zumba Master Class都廣受好評。

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台灣首屆健身博覽會湧進數千名民眾參與，現場舉辦免費課程，並展示各項體育用品，廣受好評。（大會提供）

今天則進行第二天的課程，其中上班族核心放鬆操、音樂搖滾飛輪，都是超熱門的課程，很多人連來兩天，收穫滿穰。總計兩天參與訓練課程、教練講習的教練與民眾共超過三千人，顯見台灣健身風氣，非常盛行。

現場不但有免費的課程，博覽會也設有許多攤位，包括拳擊訓練用的反彈速度球、MaxxMMA新潮拳擊沙包，讓喜歡拳擊的民眾可以體驗出拳的快感。另外，跑步機、新型的飛輪、各式重訓用品五花八門。現場也能免費測體脂肪、基礎代謝率，讓喜歡健身的民眾滿載而歸。

台灣首屆健身博覽會湧進數千名民眾參與，現場舉辦免費課程，並展示各項體育用品，廣受好評。（大會提供）

台灣首屆健身博覽會湧進數千名民眾參與，現場舉辦免費課程，並展示各項體育用品，廣受好評。（大會提供）

台灣首屆健身博覽會湧進數千名民眾參與，現場舉辦免費課程，並展示各項體育用品，廣受好評。（大會提供）