籃球》在夢想家打出野性籃球 周資華一圓餐廳夢

周資華餐廳今開幕好友紛紛到場祝賀。（周資華提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕上季效力ABL東南亞職業籃球聯賽寶島夢想家的周資華，今日在台中金典酒店旁開設的夏威夷料理「PokéPoké波奇輕食」餐廳正式開幕，也完成了自己開餐廳的夢想。

周資華上季帶著寶島夢想家打出幾場精彩「野性籃球」，趁今夏的短暫空檔，在台中完成另一個夢想，就是開家屬於自己的餐廳。他表示，其實在中國NBL打球時就在思考，畢竟球不能打一輩子，所以有了開餐廳的念頭。

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周資華起初沒設定要開夏威夷餐廳，但2年前去洛杉磯找以前在台啤十分照顧他的老大哥楊玉明，無意間愛上當地輕食料理「Poké」，回台灣還很想念這道料理卻找不到，所以才計畫開以「PokéPoké波奇輕食」夏威夷料理的餐廳。

​周資華投資的餐廳正式開幕。（周資華提供）

「Poké」在夏威夷是「切丁、切塊」的意思，Poké簡單的來說就是生魚飯，經過不斷改良與創新，搭配沙拉與新鮮蔬果，周資華更請加州知名廚師調配出保留Poké特色又符合台灣人口味的8種醬汁。他表示，現代人相當重視健康跟飲食，餐廳最大特色就是主打新鮮健康又有營養，有別於一般的水煮餐，且還有更多元化的組合及配料，可以提供多元選擇，適合女性、上班族以及有在健身或重視飲食的朋友。

周資華好人緣，今日餐廳開幕許多好朋友到場力挺，包含FOX體育台主播常富寧、台中市議員顏莉敏、林志傑、田壘、楊敬敏以及正在備戰雅加達亞運中華男籃隊的劉錚、周儀翔、胡瓏貿等球星都錄製影片祝賀。

周資華在球場上企圖心強烈，如今餐廳也是追求真材實料，並開始規劃未來加盟以及展店事宜。至於何時重回球場，他並不心急，近半年來仍維持一定強度的訓練，而且餐廳才剛剛開張，希望能在這一年等營運上軌道之後，下個球季再重回到NBL的賽場上。

周資華圓了餐廳夢，但籃球還是他最愛的運動，無論打多久都甘之如飴，球場、餐廳兼顧對他而言是甜蜜的負擔。

顏清標女兒台中市議員顏莉敏也到場祝賀。（周資華提供）

顏清標女兒台中市議員顏莉敏也到場祝賀。（周資華提供）

​周資華投資的餐廳正式開幕。（周資華提供）

​周資華投資的餐廳正式開幕。（周資華提供）