MiLB》獨孤求K！小聯盟球員打19場才被三振第一次

〔體育中心/綜合報導〕2018年選秀第四順位的白襪二壘手馬德里果爾(Nick Madrigal)在經過19場的比賽、65個打席後,今天終於吞下他職業生涯的第一次三振。

Figures the night Nick Madrigal finally strikes out would also see him get on base four times