MiLB》獨孤求K！小聯盟球員打19場才被三振第一次

〔體育中心／綜合報導〕2018年選秀第四順位的白襪二壘手馬德里果爾（Nick Madrigal）在經過19場的比賽、65個打席後，今天終於吞下他職業生涯的第一次三振。

Figures the night Nick Madrigal finally strikes out would also see him get on base four times — James Fegan （@JRFegan） 2018年8月5日

奧勒岡州大的馬德里果爾是歷史上選秀順位第二高的二壘手，僅次於在2003年選秀第二順位被釀酒人隊選上的威克斯，在拿下大學世界大賽冠軍後，白襪隊以簽約金641萬美金簽下馬德里果爾。在2018球季他打出了打擊三圍.367/.428/.511，180個打數僅被三振7次的優異成績。再前一年他是Pacific-12分區的年度最佳球員。

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Get to know the @whitesox 4th overall pick - SS Nick Madrigal. #MLBDraft pic.twitter.com/Xzdw5DZMgS — MLB Network （@MLBNetwork） 2018年6月4日

（MLB Network節目介紹馬德里果爾）

身高僅170公分、右打的馬德里果爾擁有出色的手眼協調能力，儘管不出色的身材條件可能會有所限制他的長打能力，他仍擁有2018年選秀會所有球員中屬一屬二的打擊能力，同時對好球帶的掌握度高，能夠打出一支又一支的平飛安打，也能將球打向空檔。他同時也是個出色的跑壘者，有機會成長為前段打線的人物。。

如此出色的打擊能力及不起眼的身高、又是二壘手的身分，讓馬德里果爾不免於被拿來跟太空人明星二壘手艾圖維（Jose Altuve）和紅襪隊的小巨人佩卓亞（Dustin Pedroia）做比較。馬德里果爾先是在新人聯盟出賽5場，之後上到1A打了12場比賽，期間都沒有任何被三振的紀錄。直到上到高階1A的第二場比賽才破功，但是這場比賽他同時有3打數2安打外帶一次保送的成績。