中職Live》桃猿推王溢正拚止敗 統一 0:0 桃猿

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球隊
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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R
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H
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E
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桃猿
|0
|0
|0
|0
|2
|1
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統一
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0
|0
|0
|0
|1
|0
第四局
4上，
第二局
2上，劉時豪飛球接殺，郭永維左外野深遠飛球形成2壘安打，詹智堯飛球接殺，藍寅倫3振，留下1殘壘。
請繼續往下閱讀...
2下，高國慶飛球接殺，陳鏞基3振，陳重羽游擊滾地球形成內野安打，隨後靠著傳球失誤上2壘，楊家維3振。
第一局
1上，藍寅倫1壘反彈球刺殺，林立選到4壞球保送，王柏融穿越1、2壘方向的滾地安打，陳俊秀3振，郭嚴文選到4壞球保送，廖健富3振出局，桃猿在滿壘的情況下，3人出局，無人得分。
1下，陳傑憲滾地球刺殺，吳桀睿選到4壞球保送，隨後吳桀睿盜壘失敗，郭阜林3振。
先發打序
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Lamigo桃猿
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棒次
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統一獅
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藍寅倫
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1
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陳傑憲
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林立
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2
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吳桀睿
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王柏融
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3
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郭阜林
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陳俊秀
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4
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高國慶
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郭嚴文
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5
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陳鏞基
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廖健富
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6
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陳重羽
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劉時豪
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7
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楊家維
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郭永維
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8
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唐肇廷
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詹智堯
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9
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莊駿凱
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王溢正
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先發
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施子謙