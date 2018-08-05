中職Live》桃猿推王溢正拚止敗 統一 0:0 桃猿

2018/08/05 18:05

球隊

1

2

3

4

5

6

7

8

9

R

H

E

桃猿

 0 0 0 0 2 1

統一

0

 0 0 0 1 0

第四局

4上，

第二局

2上，劉時豪飛球接殺，郭永維左外野深遠飛球形成2壘安打，詹智堯飛球接殺，藍寅倫3振，留下1殘壘。

2下，高國慶飛球接殺，陳鏞基3振，陳重羽游擊滾地球形成內野安打，隨後靠著傳球失誤上2壘，楊家維3振。

第一局

1上，藍寅倫1壘反彈球刺殺，林立選到4壞球保送，王柏融穿越1、2壘方向的滾地安打，陳俊秀3振，郭嚴文選到4壞球保送，廖健富3振出局，桃猿在滿壘的情況下，3人出局，無人得分。

1下，陳傑憲滾地球刺殺，吳桀睿選到4壞球保送，隨後吳桀睿盜壘失敗，郭阜林3振。

先發打序

Lamigo桃猿

棒次

統一獅

藍寅倫

1

陳傑憲

林立

2

吳桀睿

王柏融

3

郭阜林

陳俊秀

4

高國慶

郭嚴文

5

陳鏞基

廖健富

6

陳重羽

劉時豪

7

楊家維

郭永維 

8

唐肇廷

詹智堯

9

莊駿凱

王溢正

先發

施子謙
相關關鍵字： 中職

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