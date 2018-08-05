羽球世錦賽》辛度次局兵敗如山倒 瑪琳四屆三度征服世錦賽

西班牙女將瑪琳收下個人第三面世錦賽金牌。（法新社）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕2018中國南京羽球世錦賽女單冠軍戰由西班牙女將瑪琳面對印度「一姊」辛度，上演里約奧運爭金戲碼，瑪琳花費45分鐘，終場以21：19、21：10，擊敗對手，收下個人第三面世錦賽金牌。

世界排名第8的瑪琳與世界排名第3的辛度過去交手11次，瑪琳以6勝5負稍佔優勢，兩人從2016年里約奧運交戰紀錄，則是辛度3勝1負佔上風。

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兩人首局打得非常糾結，不斷得來回拍數試探對手，不輕易攻擊，等待對手失誤，瑪琳一度9：14落後，她很有耐心，追成15平手，瑪琳開始加速，率先逼出局末點，先馳得點拿下首局。

換邊後，瑪琳掌握進攻節奏，打得很有效率，搭配手法，很快拉開比數，取得11：2絕對優勢，辛度心理多少受到影響，攻擊變得更被動，次局只拿下10分，最後發生再見失誤，瑪琳確定拿下金牌點，她激動跪地慶祝。

世錦賽遇奧運年停辦，瑪琳2014年決賽拍下中國名將李雪芮，勇奪生涯首金，2015年則締造連霸，2016年里約奧運停辦，2017年八強不敵奧原希望，2018年強勢回歸，再度獲金。

西班牙女將瑪琳收下個人第三面世錦賽金牌。（法新社）

西班牙女將瑪琳。（法新社）

印度一姊辛度。（法新社）