U18男籃》陳范柏彥、譚傑龍合力飆分 台灣首戰險勝印度

陳范柏彥攻下全隊最高19分。（取自FIBA官網）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕2018年亞洲U18青年籃球錦標賽今於泰國點燃戰火，台灣首戰碰上印度陷入苦戰，全場最多落後達12分，直到末節中段才甦醒，急起直追，終場83：80險勝。

台灣U18隊史與印度交手三次，三戰皆捷。開賽靠著200公分林正鞏固禁區，率隊拉出8：2的開局。未料台灣隊求勝心切，手感不佳，印度逐漸收復失土，立刻回敬一波9：3的攻勢扳平戰局，首節台灣隊落後5分。

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台灣外線找不到準心，直到次節第6分鐘，才由林彥廷飆進本場第一記三分彈，終結台灣三分球16投0中的低潮，並率隊拉出11：3的攻勢，要回1分領先，但印度仍持續強攻禁區，半場雙方仍有3分差距。

譚傑龍進帳16分、11籃板。（取自FIBA官網）

第三節雙方仍維持5分左右的差距，但印度於此節拉出5：0的尾盤；第四節初曾一度領先達12分。台灣隊眼看戰局不妙，小將上緊發條，急起直追，拉出一波14：2的攻勢扳平戰局，最終以3分之差小勝。

台灣隊上屆拿下5勝3敗，以第六名作收。今年捲土重來，集結國內菁英，本屆與印度、敘利亞和南韓同組，分組第一名將可以直接晉級下一輪。

此戰台灣雙塔表現出色，陳范柏彥攻下19分、15籃板，譚傑龍則進帳16分、11籃板。但外線全面熄火，43投僅11中，直到決勝節才逐漸加溫，加上罰球31投16中，命中率僅51.6%，是陷入苦戰的主因。

馬建豪攻下12分。（取自FIBA官網）

林彥廷上籃。（取自FIBA官網）

譚傑龍。（取自FIBA官網）