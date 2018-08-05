同志運動會巴黎登場 台灣選手揮舞國旗進場

第10屆同志運動會今在巴黎登場，過去台灣選手都以個人名義參賽，這次共有18名選手首度以台灣隊名義參加。（歐新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕第10屆同志運動會今在巴黎登場，過去台灣選手都以個人名義參賽，這次共有18名選手首度以台灣隊名義參加，包含游泳、桌球、滑輪、網球等項目。

同志運動會1982年在舊金山首度舉辦，宗旨為對抗運動中的恐同心態。這次的開幕式在巴黎的尚布恩體育場（Stade Jean Bouin）登場，和一般的國際賽會不同，選手除了可以拿著國家旗幟進場外，也可以帶著自己喜歡的旗幟。這次台灣隊拿著國旗進場，還有寫著「台灣，第一個婚姻平權合法的亞洲國家」的旗幟。

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前游泳國手唐聖捷這次也在同志運動會中參賽，將在400公尺自由式、100公尺混合式登場，他在臉書上和大家分享參賽心情，他表示能參與這樣的活動相當有意義，心情也很激動，雖然最後沒能以「台灣」名義出賽，但會努力讓大家知道自己是來自台灣。

此外，有其他國家選手耳聞台灣的名稱遭擅改為台北，主動向台灣隊成員索取國旗，並在進場時揮舞力挺；同志運動會隊伍也非只以國家作為劃分依據，美國的各州如紐約、舊金山等，都以州的名義參賽。

台灣同志運動發展協會理事長楊智群接受媒體訪問時說，這兩天遇到許多團體主動表示希望取得代表台灣的識別或旗幟，並會在公開活動上出示聲援，因為「他們覺得使用『台北』，不夠尊重台灣這個地方的人，他們想幫忙做這些事，當然我們也很感謝。」

巴黎同志運動會揭幕，在開幕遊行中，台灣隊帶著國旗上場，法國隊中有人主動索取青天白日滿地紅旗在遊行時揮舞，以示支持。（中央社）

巴黎同志運動會揭幕，在開幕遊行中，台灣隊帶著國旗上場，美國舊金山隊中有人知道台灣在名稱上受委屈，主動索取青天白日滿地紅旗在遊行時揮舞，以示支持。（中央社）

第10屆同志運動會今在巴黎登場。（法新社）

第10屆同志運動會今在巴黎登場。（法新社）

第10屆同志運動會今在巴黎登場，台灣首度組隊參加，右為團長楊智群，左為選手隊長游坤義。（中央社）