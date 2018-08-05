甲子園》「酷斯拉」松井秀喜開球 第100屆夏季甲子園熱血揭幕

〔體育中心／綜合報導〕日本高校野球最高殿堂，夏季甲子園今年適逢第100屆及每5年一次的紀念大賽，今天正式點燃戰火，邀請曾效力紐約洋基的「酷斯拉」松井秀喜前來開球。今年共有全日本56所高中參與，將展開為期17天的激烈賽事。
今天首場由大分縣的藤蔭高校，和石川縣的星稜高校展開爭奪， 甲子園作為日本一年一度國民體育盛事，從前一天晚上開始，場外就湧現排隊人潮，希望能搶到比賽當天開賣的門票，現場盛況空前。
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今日の甲子園♪— たかだッち⊿ （@takabon0228） 2018年8月4日
午前５時過ぎ。当日券待ち列。 pic.twitter.com/7SCMwXi7Pm
今の甲子園の状況です！— かまちゃんネル （@oyazi_ch） 4 August 2018
内野席はもう駅から折り返して高架下まで折り返してます！
外野席はまだ高架下の列が終わったぐらいです！
始発で内野席の当日券は厳しいと思います！#高校野球#甲子園 pic.twitter.com/3manH4KeVe
今天由星稜高校畢業的大學長、傳奇球星松井秀喜開球，為今年的夏季甲子園大會揭開序幕。松井早在甲子園時期（1990年到1992年）就是有名的重砲，還曾單場獲得5次故意四壞球保送，喧騰一時。
大學長前來開球加持，星稜首場比賽靠著王牌投手奧川恭伸主投8局失4分，還飆出生涯最快球速150公里，最終就以9比4淘汰藤蔭高校晉級下一回合。下一場將對決連續兩年參賽的愛媛縣済美高校。
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星稜の後輩と握手、ボールを渡す、いい光景— 神楽⊿まとめ （@sakamiti46aaa） 2018年8月5日
松井秀喜始球式 今回で100回目#松井秀喜
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