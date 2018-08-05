甲子園》日本小高一盜本壘成功！「大谷二世」遭淘汰（影音）

第100屆夏季甲子園，愛媛縣濟美學院的高一跑者盜本壘成功。（取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕日本年度高校野球盛事、第100屆夏季甲子園今熱鬧開打！首日第二場由愛媛縣濟美高校對上千葉縣中央學院的比賽，濟美「小高一」外野手在第四局演出盜本壘成功，讓全場陷入瘋狂，最終以5：4淘汰對手晉級；對手中央學院受矚的「二刀流」大谷拓海，則是3打數沒敲出安打，球隊無緣晉級。

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兩隊前3局戰成2比2平手，濟美4局上靠著高三外野手政吉完哉的適時安打超前比分，此時一三壘有人，濟美發動雙盜壘戰術，三壘上的高一外野手山田響趁機跑回本壘，用第二動作躲過捕手觸殺，攻下保險分，全場陷入瘋狂。

這場比賽焦點人物還有中央學院的強打投手大谷拓海。

2000年出生的大谷拓海，因為和大谷翔平同姓氏，同樣在投球和打擊都展現優異天賦，成為本屆話題人物。大谷拓海和大谷翔平一樣是右投左打，他高中三年通算全壘打33支，是一名強打者，還擁有最快145公里的速球、只可惜他在5月下旬遭球直擊頭部，造成顱骨骨折，這次沒能以投手身分登板。

本場比賽他以先發第四棒右外野手登場，但3個打數沒敲出安打，有一次高飛犧牲打，最後球隊以4：5遭到淘汰。