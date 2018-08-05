中職》林煜清5局好投 相隔3年多再拿先發勝

富邦投手林煜清相隔3年多再拿先發勝。（記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／台中報導〕富邦悍將今天靠第3、4局搶下3分奠定勝基，以5：2力挫中信兄弟，在陳連宏接任總教練的第1週打出3勝2敗；林煜清用74球投5局挨3安、失1分非自責，睽違3年多後再次拿到先發勝。

悍將3局上2出局後重啟攻勢，靠陳品捷、申皓瑋相繼安打以2：1拿回領先，4局上靠林益全、范國宸、于孟馗連續安打無人出局攻佔滿壘，在方克偉內野安打帶動下再添2分，以4：1奠定勝基。

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林煜清前次先發勝是2015年4月23日在台南對統一獅，投7局挨3安失2分，也是他那年唯一的勝投；前次先發撐滿5局是那年6月4日在新竹對Lamigo桃猿，投5局挨9安失5分無關勝敗。

林益全於6局上轟出陽春彈，生涯800分打點達成，是中職史上第5人，已有張泰山、彭政閔、林智勝、高國慶達成。

林智勝於3局上接替彭政閔守一壘打第4棒，4局下、8局下都擊出安打，生涯安打累計1499支，再打1支就成為中職生涯1500安第5人，已有張泰山、彭政閔、高國慶、黃忠義達成。

兄弟投手教練伯納於6局上進場抗議主審楊崇煇的好球帶，繼4月24日後再次被驅逐出場。

兄弟10勝7敗1和仍居首位，領先獅隊9勝7敗1和只有0.5場，兩隊將於7日、9日在洲際進行首位攻防戰；悍將7勝11敗繼續墊底，落後猿隊8勝9敗僅1.5場。

富邦投手林煜清。（記者廖耀東攝）

富邦林益全開轟。（記者廖耀東攝）

富邦林益全開轟。（記者廖耀東攝）

兄弟林智勝距1500安，只差一支。（記者廖耀東攝）

富邦悍將贏球。（記者廖耀東攝）

富邦悍將贏球。（記者廖耀東攝）