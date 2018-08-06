MLB》道奇重金補強超值得 重砲打線再助球隊收勝

多齊爾。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今天道奇在主場進行與太空人的系列賽最後一場，前兩場比賽道奇都吞下了敗仗，不過今天終於扳回一城，馬查多（Manny Machado）與多齊爾（Brian Dozier）的雙雙發揮下，以3：2擊敗太空人。

在一局上半道奇先發投手畢爾勒（Walker Buehler）就被「春天哥」史普林格（George Springer）擊出一發首局首打席全壘打，不過在一局下道奇暴力打線就馬上發揮，開路先鋒佩德森（Joc Pederson）及馬查多接連安打後，第五棒多齊爾打出左外野方向落地安打，壘上兩位跑者快馬加鞭，全部都跑回來得分，道奇在第一局失分後，在投手接連的封鎖下只再失一分，終場就以3：2擊敗太空人。

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道奇先發投手畢爾勒今天主投5.1局，被敲出四支安打，送出八次三振，失掉兩分自責分，在隊友的打線支持下，拿下了本季第5勝，太空人先發投手柯爾（Gerrit Cole）今天主投5局，被打了六支安打，同樣送出8次三振，失了3分，最終吞下了本季第4敗。

731交易大限在日前結束，道奇在此期間動作頻頻，交易獲得了明星游擊手馬查多與雙城二壘砲手多齊爾，兩位重砲明星的加入，讓道奇的內野火力變得非常可怕，今日也展現出他們的價值，多齊爾本場比賽打出帶有兩分打點的超前比分安打，馬查多則是單場4-3猛打賞的表現，在兩位的加持下，道奇對於國聯西區龍頭的鞏固，可說是添加了一分保險。

對於今天輸球的太空人來說，可說是屋漏偏逢連夜雨，在開場擊出陽春砲的史普林格，在比賽中的一次滑壘中，在野手觸殺的時後不幸拇指挫傷，所幸在賽後檢查傷勢為陰性，日後的出賽狀況必須在等醫療團隊的評估。