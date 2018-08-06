MLB》分區自由落體怎麼辦 洋基教練：我不怕

洋基總教練布恩。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基隊總教練布恩（Aaron Boone）日前受訪時談到主力缺陣以及系列賽瀕臨被被橫掃的狀況表示，他不會對近況感到憂心。

「我知道我們現在的處境非常艱難。」，布恩在跟紅襪系列賽最後一戰賽前說道，「但我了解，並且真的相信我們的球員很棒。我知道我們有能力做到很多特別的事情。不過很顯然的，從分區的角度來看，我們的成績必須更加炫目。」

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洋基隊最近的表現相當掙扎，自從6月22日以來，一共只有18勝19負的成績。陣中主力賈吉（Aaron Judge）和桑契斯（Gary Sanchez）都還要在傷兵名單上度過一段時間。

遭觸身球打傷的賈吉預計還要三周時間才能歸隊。（資料照，美聯社）

儘管戰績不佳，但布恩表示他的心態相當平靜，他說這對於一個這麼長的賽季相當重要。

談到為了應對落後紅襪越來越多的情形，布恩曾在明星賽前跟高層會晤討論補強的狀況，布恩表示：「我覺得不需要，如果我察覺到球員們陷入困境或是準備不夠充足，我會去相信球員們是夠專注的，而且有能力去翻轉局面。」

布恩說，他沒有專注於在分區的落後，而是牢記大局。「我必須要保護這些球員，讓他們能夠長期保持良好狀態。在漫長的賽季中讓這些傢伙保持新鮮是一個微妙的平衡。」