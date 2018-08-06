NBA》「詹皇」一走 騎士馬上把「他們」擺上交易桌

詹皇一走，他昔日兩位「帶刀侍衛」J.R.史密斯和柯佛。馬上被放上交易桌。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今夏「詹皇」詹姆斯（LeBron James）決定加盟湖人，克利夫蘭騎士隊以天價續留「愛神」洛夫（Kevin Love）後，仍在苦思下季陣容，而根據美媒報導，騎士正積極兜過去詹皇身邊的帶刀侍衛─J.R.史密斯（J.R. Smith）和柯佛（Kyle Korver）。

詹姆斯與J.R.史密斯。（資料照，法新社）

據Cleveland.com記者Joe Vardon透露，為了減少下季團隊薪資總額，騎士希望在新球季開始前，至少交易掉J.R.史密斯和柯佛其中一位。

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而「神經刀」J.R.史密斯下季的薪水為1470萬美元（約台幣4.5億），不過他在2019-20球季的薪水只有390萬美元（約台幣1.2億）受保障，而他在上個賽季卻狀態不佳，只繳出場均8.3分和2.9個籃板，投籃命中率和三分命中率也分別僅有40.3%和37.5%，總冠軍賽第一戰，還發生離譜失誤，倍受爭議。

之前雖然一度傳出季外正在苦思補強之道的休士頓火箭隊，有意與騎士交易「神經刀」，畢竟J.R.史密斯昔日曾是火箭總教練丹東尼（Mike D'Antoni）執教尼克時的子弟兵，不過目前兩隊仍沒有取得任何共識。

而「帥哥射手」柯佛下季的薪水則為750萬美元（約台幣2.3億），不過他在2019-20球季的薪水也只有340萬美元（約台幣1億）受到保障，他在上賽季繳出場均9.2分，三分命中率則為43.6%。

騎士在休季間曾與七六人討論柯佛交易的事，但騎士希望在這筆交易中得到一個未來的首輪選秀權讓七六人卻步，不過如果在明年二月時騎士與季後賽無緣，那麼他們確實有可能為了甩掉柯佛下賽季的保障合約薪水而降低標準，會願意接受一個二輪籤的報價。

科佛。（資料照，法新社）