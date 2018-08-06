MiLB》白襪新秀重砲手 升上大聯盟指日可待

白襪重砲新秀希梅涅茲。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕白襪隊球員發展總監蓋茲（Chris Getz）在日前受訪談到對於自家潛力新秀希梅涅茲（Eloy Jimenez）看法，他對於希梅涅茲的未來非常有信心，也順便提及目前白襪隊的計畫。

「希梅涅茲在小聯盟層級爬得很快，這非常罕見。我也不認為他上大聯盟後會有需要適應的問題。」蓋茲說，「我們只是想確保他的跑壘和防守能與他的進攻能力同樣的全面，現在非常接近了。所有跡象都表明希梅涅茲上到大聯盟會很成功，我對於看到那一天的到來感到非常興奮。」

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#WhiteSox top prospect Eloy Jimenez has checked the “hit home run” box 5 times in his past 9 games for @KnightsBaseball, including last night: https://t.co/0MIK3Cr8Bg

pic.twitter.com/TJvsw5j9Ih — MLB Pipeline （@MLBPipeline） 2018年7月31日

（希梅涅茲開轟影片）

希梅涅茲是在昆塔納（Jose Quintana）交易案中被交易到白襪隊，空降而來的他不但是白襪隊頭牌，同時也高居大聯盟官網排命第三的潛力新秀。出色的力量和極快的揮棒速度讓他有成為數一數二重砲手的特質，官網評他長打能力高達70分（滿分80），而他的選球也逐年進步當中。今年在2A和3A總共出賽82場，有18支全壘打，攻擊指數（OPS）0.987。不過在防守和跑壘面上就稍嫌乏善可陳，但在談論到打擊和長打能力，希梅涅茲在小聯盟是幾乎無人能相提並論。經常有人拿希梅涅茲跟洋基重砲史坦頓（Giancarlo Stanton）來做比較。