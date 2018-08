MiLB》白襪新秀重砲手 升上大聯盟指日可待

白襪重砲新秀希梅涅茲。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕白襪隊球員發展總監蓋茲(Chris Getz)在日前受訪談到對於自家潛力新秀希梅涅茲(Eloy Jimenez)看法,他對於希梅涅茲的未來非常有信心,也順便提及目前白襪隊的計畫。

「希梅涅茲在小聯盟層級爬得很快,這非常罕見。我也不認為他上大聯盟後會有需要適應的問題。」蓋茲說,「我們只是想確保他的跑壘和防守能與他的進攻能力同樣的全面,現在非常接近了。所有跡象都表明希梅涅茲上到大聯盟會很成功,我對於看到那一天的到來感到非常興奮。」

#WhiteSox top prospect Eloy Jimenez has checked the “hit home run” box 5 times in his past 9 games for @KnightsBaseball, including last night: https://t.co/0MIK3Cr8Bg

pic.twitter.com/TJvsw5j9Ih