MLB》運動家鐵牛棚再升級 交易國民怒摔手套哥

凱利日前因怒摔手套被放進讓渡名單中。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕運動家隊從向國民隊交易來後援投手凱利（Shawn Kelley），讓他們今年已經非常強壯的牛棚再添一道保險。

國民隊將會從運動家隊手中得到國際簽約金，但國民隊同時也會送出現金給運動家隊。運動家隊為清出空間給凱利，他們將會把外野手Jake Smolinski放進60天傷兵名單中。

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凱利日前登板對上大都會時挨轟後怒摔手套，這個舉動被總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）視為不尊重球團，連高層也對他非常感冒，因此將他給指定轉讓。

今年凱利出賽35場，投32.1局送出32次三振，被上壘率只有0.96，這名34歲老將將加入以崔南（Blake Treinen）、崔維諾（Lou Trivino）、法米利亞（Jeurys Familia）為首的運動家鐵牛棚當中，運動加今年牛棚防禦率3.34是全聯盟第五名，被打擊率2成27同樣排名第五。

崔維諾是今年運動家隊牛棚的中流砥柱。（資料照，美聯社）

目前運動家隊的戰績為67勝46敗，落後給分區龍頭太空人4場，外卡方面運動家排名第二，以2.5場領先水手隊。今年很有機會能夠晉級季後賽。