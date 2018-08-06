足球》德國隊又走一人！資深帥哥前鋒：是時候說再見

M.戈梅斯宣布從國家隊退役。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕在小組賽提前打包回家，本屆世界盃踢得像盤散沙的衛冕冠軍德國隊，回國後陣中土耳其裔大將厄齊爾（Mesut Ozil）就表示因種族歧視心灰意冷，決定退出德國國家隊，而32歲的老將M.戈梅斯（Mario Gómez）昨晚也宣布退役，正式向國家隊道別。

M.戈梅斯先搞笑輕鬆地表示，自己的體檢報告已經出爐，他可能是繼C.羅納度（Cristiano Ronaldo）之後第二位身體年齡只有23歲的球員，不過接下來話鋒一轉，寫下：「最近幾週我一直在想，自己是不是該繼續待在國家隊。現在我已經想清楚，該是退出的時候了，我已經和德國隊主帥勒夫（Joachim Löw）好好地溝通並道別了。」

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德國隊在小組賽遭淘汰，M.戈梅斯賽後難掩失望。（資料照，歐新社）

32歲的M.戈梅斯是德國隊史偉大射手之一，78場比賽共攻進31球，不過他雖然在國家隊和德甲聯賽進球榜榜上有名，但世界盃之路卻十分崎嶇，2010年他大多數替補上陣，2014年因膝傷遭到割愛，而今年則在小組賽就慘遭淘汰出局，效力國家隊的最後一屆，仍無緣大力神盃。

「大家都知道，我因傷錯過了2014世界盃，所以隨隊參加2018世界盃對我來說就已經像是夢想成真了。」M.戈梅斯寫下。

M.戈梅斯。（資料照，每聯社）

M.戈梅斯接著表示：「我想現在是說再見的時候了，年輕球員們需要機會去表現自己。我希望球隊、教練和所有的隊友一切安好。」

而最後M.戈梅斯也對所有德國隊的球迷們深情喊話：「相信我，儘管我們現在身陷困境，但德國隊很快會重回正軌！」

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