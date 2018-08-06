MLB》班尼泰迪再見安！ 「基襪大戰」紅襪颯爽橫掃洋基

班尼泰迪擊出再見安打。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕基襪世仇大戰最後一場，紅襪在第九局落後三分的情況下接著失誤以及安打，讓洋基終結者查普曼（Aroldis Chapman）吞下救援失敗，第十局再靠班尼泰迪（Andrew Benintendi）的再見安打，系列賽成功橫掃洋基隊。

此役雙方派出田中將大以及普萊斯（David Price）先發，田中繳出4.2局被貝茲擊出一支陽春砲失一分，送出9次三振的優異成績，他在第五局時因為三壘手安杜哈爾（Miguel Andujar）的失誤導致無法投完五局。

請繼續往下閱讀...

貝茲擊出全壘打。（USA Today Sports）

田中投球表現不惡。（法新社）

普萊斯則是繳出6局失2分送出5次的優質先發表現，他在第七局時先被敲安後送出保送的情況下退場，後援投手漢伯利（Heath Hembree）上場放火，不僅被敲安還送出保送，洋基便在此局打下四分大局。

普萊斯六局優質先發。（法新社）

想不到第九局，洋基派出連續22場救援成功的查普曼上場，他先解決掉霍特（Brock Holt）後連續對里昂（Sandy Leon）以及貝茲（Mookie Betts）丟出保送，隨後三振掉班尼泰迪，但查普曼又對皮爾斯（Steve Pearce）投出保送，接著馬丁尼茲（J.D. Martinez）擊出一支帶有打點的安打追到剩下一分差，接下來雖然柏格茲（Xander Bogaerts）擊出三壘滾地球，但安杜哈選擇不踩三壘壘包直傳一壘發生失誤，讓紅襪取得追平分。

柏格茲擊出三壘滾地球造成洋基失誤追平比數。（USA Today Sports）

第十局，紅襪在兩出局後，由里昂擊出安打上壘，接著洋基選擇故意四壞保送貝茲，下棒打者班尼泰迪隨後擊出穿越內野佈陣的再見安打，幫助紅襪橫掃洋基，也讓洋基吞下五連敗。