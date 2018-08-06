NBA》下季留不留NBA？ 「閃電俠」最關心的卻是這件事

閃電俠明年是否會留在NBA，仍是未知數（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕現年已36歲的熱火傳奇球星魏德（Dwyane Wade）來季是否再戰，一直是閃電俠迷們忐忑不安的問題。而他雖然還沒有表示是否會繼續在NBA奮鬥，但他上季的表現已經證明他只要在合適的環境，絕對能繳出亮眼的成績，不過他現在最關心的卻是怎麼樣好好培養兒子。

去年夏天以低薪加盟騎士的「閃電俠」魏德，在交易截止日當天被交易至熱火，讓職涯前13年皆效力熱火、為球隊拚下3座總冠軍的功臣回到邁阿密。

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而回到熱火之後，魏德也甩開在騎士低迷的表現，季後賽首輪，對上七六人次戰更攻下28分創下隊史單場最高替補得分紀錄，也是熱火首位在季後賽先發、替補都有單場得25分記錄的球員，儘管熱火在季後賽中早早出局（1：4不敵七六人），但魏德仍展示出自己優秀的身手。

而熱火在季後雖然也希望能成功留住他，但受限於薪資上限，最多僅能給出聯盟平均薪資，也就是一年530萬美元的中產特例，而另一種是240萬美元的老將合約，相較於中國球隊開出3年2500萬美元合約，金錢誘惑力的確明顯不足。

「我很享受和這些傢伙（熱火球員）待在一起，」魏德在接受《太陽哨兵報》採訪時說，「毫無疑問，我對我們在季後賽被淘汰的結果不是很滿意，但我想只要有機會身處一個舒服的、合適的環境，我就仍能打出好表現，或許我無法再飛天縱地，但還是能幫助球隊獲勝。」

而魏德的兒子（Zaire Wade）已滿16歲，目前正在AAU聯賽打球，在今夏也持續進步，希望有朝一也依循老爸的籃球腳步，而之前魏德還找好友「大帝」詹姆斯（LeBron James）一起看兒子的籃球比賽。

「能看到你的孩子去做他們喜歡的事，並為此投入熱情，而我居然能和兒子、侄子從事同一項運動，真的是很酷的體驗。

魏德生涯前13個球季都奉獻給了熱火，中間曾短暫加盟公牛和騎士，而2017-18賽季重返熱火後，場均出戰22.2分鐘，繳出12分、3.4個籃板、3.1次助攻。

魏德兒子薩伊（右）與小詹姆斯（左）。（取自魏德官方IG）