MLB》連兩天開轟 卡布雷拉狠狠教訓馬林魚

卡布雷拉擊出致勝轟。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕國聯東區霸主對上爐主的馬林魚殺得難分難解，雙方一路塵戰至第八局，才由費城人隊的新同學卡布雷拉（Asdrubal Cabrera）敲出致勝轟，帶走勝利。

費城人隊王牌諾拉（Aaron Nola）雖然有失平時水準，但前6局是1分未失。隊友也幫他取得了3分領先，不料第7局一個人都沒解決，就被狄崔奇 （Derek Dietrich）兩分砲打退場；而隨後新秀火球男多明格茲（Seranthony Dominguez）也沒能守住這1分領先，被鮑爾（Justin Bour）開轟追平。

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第八局下半費城人隊的英雄卡布雷拉終於登場，從史戴肯里德（Drew Steckenrider）手上揮出致勝兩分砲，小白球直接上到二層看台。這也是卡布雷拉連續第二場開轟，昨天他也有一支兩分砲的表現。比賽最後由杭特（Tommy Hunter）收尾，費城5：3獲得勝利。

費城人教練卡普勒（Pete Gabe Kapler）表示，有卡布雷拉的挹注之下，整條打線的威脅性又更大了，讓對方投手會更難以喘息。

靠著這場勝利費城人也橫掃了馬林魚，系列賽四場通通拿下勝利。今年他們總共拿下3個橫掃4場的系列賽，追平2011年的隊史紀錄，那年同時也是近期費城人隊最後一次打進季後賽。