MiLB》一路往大聯盟狂飆 白襪「小雷神」近況絕好調

白襪潛力新人寇派克。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕透過幾個交易案讓農場迅速壯大的白襪隊讓人期待他們的未來發展，有很多年輕球員都表現出色，其中他們農場中的最佳投手就是屢屢以超高球速登上版面的寇派克（Michael Kopech）。

而當白襪球員發展總監蓋茲（Chris Getz）談到潛力新秀寇派克，蓋茲說：「這對他是一個有趣的球季，我想他今年的經歷會為他的未來帶來助益。他的對速球的控制越來越出色，各個球種也都表現得更佳而且更有自信。」

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寇派克（Michael Kopech）是以超快球速做為賣點，被當作紅襪交易得到塞爾的籌碼送到白襪。各家報告都給予寇派克的速球最高分的80分，他能夠穩定的投出時速95-99英里的速球，甚至時不時會超過三位數；他的滑球同樣頗具威力能讓打者頻頻揮空。

First inning highlights of Michael Kopech. pic.twitter.com/IQYilDr4QS — Josh Nelson （@soxmachine_josh） 2018年7月31日

（寇派克比賽影片）

不過寇派克有時會因為投球機制不穩造成控球時好時壞，這也是他目前最大的缺點，今年在3A每2局就要投超過一個保送，不過他在113.1局的投球中就送出152次三振，可見其球威的驚人。目前他在白襪農場體系中排名僅次希梅涅茲，官網則是將他排在百大第13名。普遍看到寇派克的模板是大都會王牌「雷神」辛德加德（Noah Syndergaard）。

儘管控球能力差異很大，同樣手握火球及優異滑球的辛德加德常被跟寇派克比較。（資料照，USA Today）

白襪3總教練倫特利亞（Rick Renteria）則表示，寇派克的球威優異，同時也是個個性很好的球員。而在寇派克近31局的投球中，送出了41次僅有4次保送。但是白襪總經理哈恩（Rick Hahn）表示，他並不急著將球員拉上來大聯盟，有時候讓他們在小聯盟待滿整個球季也可能對他們的發展有所幫助。

