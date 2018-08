籃球》扯！知名籃球聯賽隊友內鬨 互毆爆衝突（影音）

德魯聯賽爆發鬥毆。(圖片取自網路)

〔體育中心/綜合報導〕場上鬧內鬨!據美媒報導,在美國頗具有規模和知名度的德魯聯賽(Drew League),今天稍早爆發一起鬥毆事件,場面一度相當混亂,而群架影片流出後,才發現原來竟是同隊的兩名球員鬧內鬨,彼此拳腳相向,其中一名球員還是知名饒舌歌手The Game(遊戲玩家)。

根據現場影片,兩位當事人疑似發生口角後,馬上就爆發衝突,其中穿7號球衣的據傳是一名NCAA的球員Jarion Henry,另一名則是曾獲葛萊美獎提名的知名饒舌歌手The Game,諷刺的是,最誇張的是這兩名打架鬧事的球員還是同隊的隊友。

兩人爆發衝突後,戰火還延燒到旁邊的觀眾席,場邊的觀眾也加入大亂鬥,當時7號球員Jarion Henry直接被觀眾打倒在地,幸虧火爆的場面及時被控制,衝突才沒有進一步擴大。

Rapper The Game got into a scuffle with his own teammate in the Drew League. (via @AvenueMontana & @Terelle) pic.twitter.com/rUJZXTjRYc