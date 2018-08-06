籃球》扯！知名籃球聯賽隊友內鬨 互毆爆衝突（影音）

德魯聯賽爆發鬥毆。（圖片取自網路）

〔體育中心/綜合報導〕場上鬧內鬨！據美媒報導，在美國頗具有規模和知名度的德魯聯賽（Drew League），今天稍早爆發一起鬥毆事件，場面一度相當混亂，而群架影片流出後，才發現原來竟是同隊的兩名球員鬧內鬨，彼此拳腳相向，其中一名球員還是知名饒舌歌手The Game（遊戲玩家）。

根據現場影片，兩位當事人疑似發生口角後，馬上就爆發衝突，其中穿7號球衣的據傳是一名NCAA的球員Jarion Henry，另一名則是曾獲葛萊美獎提名的知名饒舌歌手The Game，諷刺的是，最誇張的是這兩名打架鬧事的球員還是同隊的隊友。

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兩人爆發衝突後，戰火還延燒到旁邊的觀眾席，場邊的觀眾也加入大亂鬥，當時7號球員Jarion Henry直接被觀眾打倒在地，幸虧火爆的場面及時被控制，衝突才沒有進一步擴大。

Rapper The Game got into a scuffle with his own teammate in the Drew League. （via @AvenueMontana & @Terelle） pic.twitter.com/rUJZXTjRYc — SportsCenter （@SportsCenter） 2018年8月6日

德魯聯賽是美國一個半職業聯賽，最早僅有6支球隊，不過現在已經擴張到28支隊伍參賽，因為NBA會在夏季停擺，許多想要保持好比賽手感的NBA球員，就得自己尋找比賽的機會，德魯聯賽也因此受到NBA球員們的青睞，像是「老大」布萊恩（Kobe Bryant）、杜蘭特（Kevin Durant）、詹姆斯（LeBron James）都曾經參與其中。

因此德魯聯賽可以看做是休賽期的小型NBA，它擁有非常正規的球隊，主辦方對於球員的參賽資格也有非常高的要求，黑幫背景、吸毒犯罪者都不能入內，且不收取參賽費用，希望能打造最純粹的籃球，連雷霆球星P.喬治（Paul George）之前也因為不符合規定遭拒於門外。