MLB》大谷成恐怖殺手 克城球迷：住手！不要再打了！（影音）

〔體育中心/綜合報導〕天使「二刀流」大谷翔平,本季面對美聯中區排名龍頭的印地安人隊5場,22個打席出現11支安打、其中轟出4發全壘打,還有9分打點,對戰五成打擊率、完全大暴走的表現,成為這支美聯中區龍頭勁旅本季的極大威脅,更讓克利夫蘭球迷叫苦連天。

大谷翔平本季對印地安人打擊率超高。(美聯社)

印地安人目前以61勝49負的戰績在美中獨走,領先第二名的雙城高達9場勝差,但本季對大谷卻是相當棘手,今天他在2出局、三壘有人時再度把握機會,敲出帶有打點的安打,克城球迷紛紛不爽地在推特發表意見:

「住手!別再打了」、「大谷討厭印地安人」、「一壘壘包空著,你還敢對決大谷?笑死」、「真的不懂幹嘛不故意四壞球保送他」、「我們不要再對大谷投球了好不好」、「謝天謝地,今天過後有一陣子不用再面對大谷了」。

You have a base open and you pitch to Ohtani?!?!? LOL — Jason (@JasonZyman) 2018年8月5日

No idea why they didn’t IW Ohtani there#indians — tribe4life (@tribe4life) 2018年8月5日

Hey #Indians let’s not pitch to Ohtani anymore ok? #LAAvsCLE — Michael Hirn (@MichaelHirnPBP) 2018年8月5日

Stop. Pitching. To. Ohtani @Indians — Ł33 (@JoseBakerSexton) 2018年8月5日

Yeah I’m ok with the fact the #Indians don’t have to face Ohtani for a while after today — Casey Drottar (@CDrottar19) 2018年8月5日