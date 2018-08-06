MLB》大谷成恐怖殺手 克城球迷：住手！不要再打了！（影音）

〔體育中心／綜合報導〕天使「二刀流」大谷翔平，本季面對美聯中區排名龍頭的印地安人隊5場，22個打席出現11支安打、其中轟出4發全壘打，還有9分打點，對戰五成打擊率、完全大暴走的表現，成為這支美聯中區龍頭勁旅本季的極大威脅，更讓克利夫蘭球迷叫苦連天。

大谷翔平本季對印地安人打擊率超高。（美聯社）

印地安人目前以61勝49負的戰績在美中獨走，領先第二名的雙城高達9場勝差，但本季對大谷卻是相當棘手，今天他在2出局、三壘有人時再度把握機會，敲出帶有打點的安打，克城球迷紛紛不爽地在推特發表意見：

請繼續往下閱讀...

「住手！別再打了」、「大谷討厭印地安人」、「一壘壘包空著，你還敢對決大谷？笑死」、「真的不懂幹嘛不故意四壞球保送他」、「我們不要再對大谷投球了好不好」、「謝天謝地，今天過後有一陣子不用再面對大谷了」。

You have a base open and you pitch to Ohtani?!?!? LOL — Jason （@JasonZyman） 2018年8月5日

No idea why they didn’t IW Ohtani there#indians — tribe4life （@tribe4life） 2018年8月5日

Hey #Indians let’s not pitch to Ohtani anymore ok? #LAAvsCLE — Michael Hirn （@MichaelHirnPBP） 2018年8月5日

Stop. Pitching. To. Ohtani @Indians — Ł33 （@JoseBakerSexton） 2018年8月5日

Yeah I’m ok with the fact the #Indians don’t have to face Ohtani for a while after today — Casey Drottar （@CDrottar19） 2018年8月5日