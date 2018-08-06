羽球》在南京輸日本挨轟「漢奸」 中國新星回嗆網友掀罵戰

石宇奇昨直落二輸球。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕2018羽球世錦賽，中國22歲新星石宇奇昨天在男單冠軍戰直落二輸球，敗給日本一哥桃田賢斗，中國網友不滿他在決賽中沒有打出氣勢、加上比賽地點又是在敏感的「南京」，紛紛怒罵他是「罪人」、「日本間諜」，想不到石宇奇也不甘示弱，直接在微博上回嗆網友掀罵戰。

一名中國網友賽前就到石宇奇微博嗆聲：「如果你讓桃田賢斗在南京拿了世錦賽冠軍，我就罵死你罵你一晚上」，想不到石宇奇輸球後特地回覆了這名網友的留言，他回嗆：「快來快來，希望你不要停」。

請繼續往下閱讀...

還有中國網友懷疑石宇奇能夠接連擊敗中國林丹、諶龍，打進決賽是「被保送」，石宇奇憤怒回嗆：「保送，我還保送你上幼兒園呢！」

有人封石宇奇是「內戰王」，表示「國家隊為了培養你，拿兩個奧運冠軍為你鋪路，你現在打日本打得那麼蔫，南京的罪人！」石宇奇反譏：「你呢？你怎麼不上？因為國家隊不願意培養你這樣的智障！」

還有中國網友嗆石宇奇：「你這個日本間諜真是當得好，把我們中國的名將都打倒，然後以最輕鬆的方式輸給日本，你真棒，你是個好演員。」石宇奇回：「你才是日本飛碟」。

石宇奇在微博上和中國網友對罵。（取自微博）

石宇奇在微博上和中國網友對罵。（取自微博）

石宇奇在微博上和中國網友對罵。（取自微博）