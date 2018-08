NBA》騎士新同學 快艇送潛力前鋒迪卡爾至騎士

迪卡爾。(資料照,歐新社)

〔體育中心/綜合報導〕據「沃神」沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)報導,快艇將送出前鋒迪卡爾(Sam Dekker)至騎士,以清出一個輪替名額。

現年24歲的迪卡爾是火箭2015年以首輪第18順位選中的前鋒,去年因保羅(Chris Paul)交易案,被當成交易包裹送到快艇。

請繼續往下閱讀...

原先在火箭偶有佳作、曾單場砍下30分的迪卡爾,不受快艇教頭D.瑞佛斯(Doc Rivers)青睞,上季僅上場12.1分鐘,平均4.2分2.4籃板。如今被交易到剛失去詹皇的騎士,將有望獲得更多的上場時間。

儘管交易尚未正式公佈,迪卡爾本人已經在個人推特上表達意見,甚至開始開新隊友小南斯(Larry Nance Jr.)的玩笑:「對能離開這裡,並與這聯盟最髒的球員(指小南斯)打球感到興奮。不過老實說,能有這個機會真的很振奮,我已經準備好了。」

Excited to get out the #TheLand and play with the dirtiest dude in the league. But for real, couldn’t be more excited for the opportunity. I’m more than ready. pic.twitter.com/94uRRDUuEA