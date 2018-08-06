NBA》騎士新同學 快艇送潛力前鋒迪卡爾至騎士

2018/08/06 20:02

迪卡爾。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕據「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）報導，快艇將送出前鋒迪卡爾（Sam Dekker）至騎士，以清出一個輪替名額。

現年24歲的迪卡爾是火箭2015年以首輪第18順位選中的前鋒，去年因保羅（Chris Paul）交易案，被當成交易包裹送到快艇。

原先在火箭偶有佳作、曾單場砍下30分的迪卡爾，不受快艇教頭D.瑞佛斯（Doc Rivers）青睞，上季僅上場12.1分鐘，平均4.2分2.4籃板。如今被交易到剛失去詹皇的騎士，將有望獲得更多的上場時間。

儘管交易尚未正式公佈，迪卡爾本人已經在個人推特上表達意見，甚至開始開新隊友小南斯（Larry Nance Jr.）的玩笑：「對能離開這裡，並與這聯盟最髒的球員（指小南斯）打球感到興奮。不過老實說，能有這個機會真的很振奮，我已經準備好了。」

迪卡爾目前生涯平均5.3分、3籃板。另外值得一提的是，他上個月才和ESPN美女記者Olivia Harlan結婚。

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